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Одно лицо. В Британии живет двойник Брэда Питта

11.08.2019 08:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В минском кинопрокате в минувший четверг стартовал прокат девятой ленты без преувеличения культового режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Действие картины разворачивается в конце эпохи «детей цветов», незадолго до печально известного убийства актрисы Шерон Тейт последователями секты Чарльза Мэнсона.

В фильме задействована настоящая россыпь звезд: Аль Пачино, Дакота Фаннинг, Марго Роби, Курт Рассел, Брюс Дерн и многие другие. А главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо, выступивший в амплуа стареющей звезды вестернов, и Брэд Питт, который играет его двойника, заменяющего актера в опасных сценах.

Тем временем, у самого Питта обнаружили двойника: 33-летний Натан Мидс работает строителем в британской глубинке. Мидс рассказал The Mirror, что его постоянно принимают за Питта. Всё началось 10 лет назад.

— Я никуда не могу пойти, даже в магазины, потому что продавцы подталкивают друг друга за прилавком, думая, что я Брэд Питт, — признался строитель.

Однако, по словам двойника, сам он не считает себя похожим на звезду Голливуда, хотя это сходство отмечают тысячи людей. Он ежедневно получает десятки восторженных сообщений в социальных сетях, благодаря которым он познакомился со своей будущей женой.

 
 
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В Британии живет двойник знаменитого голливудского актера
 
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