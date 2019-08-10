Три блюда за пятнадцать минут. Просты рецепты блюд, которые легко можно приготовить в мультиварке

Источник материала: Tut.by

Мультиварка — изобретение человечества, спасающее жизнь всем, кто не хочет тратить часы на готовку. Если вы все еще не приобрели этот чудо-прибор — поспешите это исправить, а для все остальных редакция LADY собрала три рецепта блюда, на приготовление которых уйдет пятнадцать минут.

Крем-суп из цукини и курицы в мультиварке





Ингредиенты: Цукини — 450 г;

Сельдерей — 100 г;

Лук репчатый — 50 г;

Сливочное масло — 20 г;

Сливки — 100 мл;

Чеснок — 2 зубчика;

Зелень — 10 г;

Куриные окорочка — 450 г;

Вода — 1 л;

Соль — по вкусу.

Как готовим?

Все готовить на режиме «Варка». Отварить курицу. Пока курица варится, подготовить овощи: нарезать на небольшие кусочки цукини, сельдерей и лук. После готовности курицы вытащить тушку из бульона, добавить в него лук, цукини и сельдерей. Варить после закипания минут десять. Курицу нарезать на кусочки. Отварные овощи измельчить блендером. Положить кусочки курицы, сливочное масло, добавить сливки, зелень и чеснок, посолить по вкусу. Оставить под крышкой на пять минут. В готовый суп можно добавить крутоны или отварной рис.

Плов в мультиварке





Ингредиенты: Свинина (мякоть) — 400 г;

Рис — 1 стакан;

Вода — 2 стакана;

Лук — 1 шт.;

Морковь — 1 шт.;

Чеснок — 1 головка;

Растительное масло — 2−3 ст. л.;

Пряные травы для плова — 1 ч. л.;

Соль, перец — по вкусу.

Как готовим?

Лук очистить и нарезать кубиками. Морковь очистить и измельчить на терке. Чеснок очистить. Рис промыть в нескольких водах. Мясо нарезать мелкими или средними кубиками. На дно кастрюли налить масло. Выложить мясо, поставить на режим «Жарка» «Мясо» и жарить, помешивая, до коричневого цвета. Затем на том же режиме добавить лук, морковь и жарить еще минут 5−10. Добавить пряные травы, соль, перец, чеснок и все хорошо перемешать, выключить мультиварку. Хорошо промытый рис добавить в чашу, залить немного подсоленным кипятком на 2 пальца выше риса. Включить мультиварку в режиме «Плов». Если у вас нет функции «Плов», поставьте на «Тушение» на 30−40 минут.

Апельсиновый кекс в мультиварке





Ингредиенты: Мука — 200−250 г;

Яйцо — 3 шт.;

Апельсин — 1 шт.;

Сливочное масло — 150 г;

Сода — 1 ч. л.;

Сахар ванильный или тростниковый — 2−3 ст. л.;

Соль — 1 щепотка.

Как готовим?

Снять с апельсина цедру с помощью средней терки, отжать около 50−70 мл сока. Взбить яйца, сахар и щепотку соли в глубокой миске. Натереть сливочное масло и добавить в яйца. Влить в смесь полученный сок, высыпать цедру и все хорошенько перемешать. Смешать муку с содой, ввести постепенно в замес. Тесто должно получиться некрутое. Перемешивать лучше вручную, чтобы в массе остались небольшие комочки. Выложить тесто на дно смазанной чаши, запустить программу мультиварки «Выпечка» и оставить выпекаться на 65 минут. После сигнала снять крышку мультиварки и дать лишней влаге выйти. Затем оставить в режиме подогрева на 10−15 минут. По окончании готовки перевернуть решетку пароварки вверх дном и выложить горячий кекс на нее. Вы увидите, что верхняя часть пирожка осталась бледной — ее можно смазать глазурью или джемом, или посыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!