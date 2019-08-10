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Три блюда за пятнадцать минут. Просты рецепты блюд, которые легко можно приготовить в мультиварке

11.08.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мультиварка — изобретение человечества, спасающее жизнь всем, кто не хочет тратить часы на готовку. Если вы все еще не приобрели этот чудо-прибор — поспешите это исправить, а для все остальных редакция LADY собрала три рецепта блюда, на приготовление которых уйдет пятнадцать минут.

Крем-суп из цукини и курицы в мультиварке


Ингредиенты:

  • Цукини — 450 г;

  • Сельдерей — 100 г;

  • Лук репчатый — 50 г;

  • Сливочное масло — 20 г;

  • Сливки — 100 мл;

  • Чеснок — 2 зубчика;

  • Зелень — 10 г;

  • Куриные окорочка — 450 г;

  • Вода — 1 л;

  • Соль — по вкусу.

Как готовим?

  1. Все готовить на режиме «Варка». Отварить курицу. Пока курица варится, подготовить овощи: нарезать на небольшие кусочки цукини, сельдерей и лук.

  2. После готовности курицы вытащить тушку из бульона, добавить в него лук, цукини и сельдерей. Варить после закипания минут десять.

  3. Курицу нарезать на кусочки.

  4. Отварные овощи измельчить блендером. Положить кусочки курицы, сливочное масло, добавить сливки, зелень и чеснок, посолить по вкусу. Оставить под крышкой на пять минут.

  5. В готовый суп можно добавить крутоны или отварной рис.

Плов в мультиварке


Ингредиенты:

  • Свинина (мякоть) — 400 г;

  • Рис — 1 стакан;

  • Вода — 2 стакана;

  • Лук — 1 шт.;

  • Морковь — 1 шт.;

  • Чеснок — 1 головка;

  • Растительное масло — 2−3 ст. л.;

  • Пряные травы для плова — 1 ч. л.;

  • Соль, перец — по вкусу.

Как готовим?

  1. Лук очистить и нарезать кубиками. Морковь очистить и измельчить на терке. Чеснок очистить. Рис промыть в нескольких водах. Мясо нарезать мелкими или средними кубиками.

  2. На дно кастрюли налить масло. Выложить мясо, поставить на режим «Жарка» «Мясо» и жарить, помешивая, до коричневого цвета.

  3. Затем на том же режиме добавить лук, морковь и жарить еще минут 5−10. Добавить пряные травы, соль, перец, чеснок и все хорошо перемешать, выключить мультиварку.

  4. Хорошо промытый рис добавить в чашу, залить немного подсоленным кипятком на 2 пальца выше риса. Включить мультиварку в режиме «Плов». Если у вас нет функции «Плов», поставьте на «Тушение» на 30−40 минут.

Апельсиновый кекс в мультиварке


Ингредиенты:

  • Мука — 200−250 г;

  • Яйцо — 3 шт.;

  • Апельсин — 1 шт.;

  • Сливочное масло — 150 г;

  • Сода — 1 ч. л.;

  • Сахар ванильный или тростниковый — 2−3 ст. л.;

  • Соль — 1 щепотка.

Как готовим?

  1. Снять с апельсина цедру с помощью средней терки, отжать около 50−70 мл сока.

  2. Взбить яйца, сахар и щепотку соли в глубокой миске. Натереть сливочное масло и добавить в яйца. Влить в смесь полученный сок, высыпать цедру и все хорошенько перемешать.

  3. Смешать муку с содой, ввести постепенно в замес. Тесто должно получиться некрутое. Перемешивать лучше вручную, чтобы в массе остались небольшие комочки.

  4. Выложить тесто на дно смазанной чаши, запустить программу мультиварки «Выпечка» и оставить выпекаться на 65 минут. После сигнала снять крышку мультиварки и дать лишней влаге выйти. Затем оставить в режиме подогрева на 10−15 минут.

  5. По окончании готовки перевернуть решетку пароварки вверх дном и выложить горячий кекс на нее. Вы увидите, что верхняя часть пирожка осталась бледной — ее можно смазать глазурью или джемом, или посыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

 
 
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