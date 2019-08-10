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Одна из пропавших в Пинске бабушек погибла

11.08.2019 09:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Её обнаружили в районе новостроек.

Одна из пропавших в Пинске бабушек погибла

Как писало Медиа-Полесье, за последний месяц две пожилые женщины исчезли в столице Полесья.

Одна из них, 89-летняя Ольга Пугач, 5 июля отправилась в лес за грибами и перестала выходить на связь с родственниками. Женщину объявили в розыск.

К операции подключился поисково-спасательный отряд «Ангел», который совместно с сотрудниками милиции и родственниками пропавшей проводили поисковые мероприятия.

10 августа тело женщины без признаков жизни обнаружили недалеко от магазина «Санта-66» на улице Брестской. Выражаем её семье искренние соболезнования.

Напомним, в Пинске продолжаются поиски ещё одной пожилой женщины. 31 июля ушла из дома 77-летняя Мария Рябова, до сих пор о её местонахождении ничего неизвестно.

Одна из пропавших в Пинске бабушек погибла

 
 
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  Её обнаружили в районе новостроек. Как писало Медиа-Полесье, за последний месяц две пожилые женщины исчезли в столице Полесья. Одна из них, 89-летняя Ольга...
 
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