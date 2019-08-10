Bloomberg раскрыл таинственных покупателей акций «Газпрома»









Сделка по продаже почти 3% квазиказначейских акций «Газпрома» стала для рынка неожиданностью. Трейдеры быстро поняли, что продажа не будет рыночной, а круг покупателей будет сильно ограничен, и решили тоже начать скупать бумаги. Из-за этого котировки «Газпрома» в день сделки 25 июля резко пошли вверх (рост достигал 10%).





«Ни один инвестор или ограниченная группа инвесторов не решились бы в здравом уме покупать столь большой пакет акций без четкого видения возможности в будущем продать акции компании с прибылью», — объяснял причины роста «Ведомостям» один из трейдеров.





Они оказались правы — в итоге «Газпром» объявил, что весь пакет был продан одним лотом, несмотря на то что компания получила почти 500 заявок на 198,9 млрд рублей.





Скидка к рыночной цене составила в итоге почти 10%.





Кто стоит за покупателем, «Газпром» в итоге так и не раскрыл. Представитель Ротенберга опровергает, что его структуры приобретали акции из квазиказначейского пакета.









Что дальше? «Дочки» «Газпрома» собираются продать оставшиеся у них квазиказначейские акции стоимостью около $3 млрд уже осенью, пишет Bloomberg.





Сделка может состояться на фоне роста акций концерна, пишет агентство: с начала года его капитализация выросла на 49% и сейчас превышает 5,4 трлн рублей.





На этот раз право приобрести часть бумаг через локальных брокеров дадут иностранным инвесторам, уверяют источники агентства. Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов отказался от комментариев.





Деньги нужны «Газпрому» для выплаты рекордных в его истории дивидендов и на реализацию масштабной инвестпрограммы.