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Замешанный в секс-скандале американский миллиардер покончил с собой
Источник материала: Партизан
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиненный в принуждении к проституции несовершеннолетних, покончил с собой в камере следственного изолятора Манхэттена, сообщает Reuters. 66-летнего Эпштейна обвинили в сексуальных связях с 14-летними девочками. Он был задержан в начале июля 2019 года в штате Нью-Джерси, куда прибыл из Франции.
Фото Reuters
Сам Эпштейн вины не признавал, по этим обвинениям ему грозило 45 лет тюрьмы. В середине июля ему было отказано в освобождении под залог до начала суда.
В прошлом месяце он уже пытался наложить на себя руки — его нашли в камере с травмами шеи. Ему была оказана помощь в больнице, после чего его вернули в тюрьму. Тогда не уточнялось, была ли это попытка суицида, попытка отсрочить свое судебное слушание или нападение.
Десять лет назад он уже отбыл 13 месяцев в тюрьме за вовлечение несовершеннолетней девушки в проституцию. Тогда он признал вину в суде. После разразился скандал, итогом которого стал уход в отставку министра труда США, который во время работы прокурором вел дело Эпштейна и заключил с ним выгодную для финансиста сделку. Нашлись также свидетельства, что его услугами как сутенера пользовались влиятельные люди в США.
Найденные у ныне покойного Эпштейна документы говорят о том, что у него была целая сеть помощников и клиентов, так что сторона обвинения продолжит работу по этому делу.
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Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиненный в принуждении к проституции несовершеннолетних, покончил с собой в камере следственного изолятора...
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