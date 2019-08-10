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Минюст допускает, что смертная казнь в Беларуси может быть отменена

11.08.2019 08:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Депутат Палаты представителей Алена Анисим получила ответ от Министерства юстиции на вопрос об отмене смертной казни. Свое обращение она разместила вчера на странице Facebook.

В законопроекте, направленном депутатом на рассмотрение в Минюст и МИД в конце июля, предлагается не приводить в исполнение смертные приговоры до полной отмены смертной казни и направлять осужденных в колонии для «пожизненников».

Минюст назвал вопрос «дискуссионным» и напомнил, что в Палате представителей уже создана рабочая группа по этой проблеме (ее возглавляет депутат Николай Самосейко). Первый заместитель министра юстиции Сергей Задиркин в ответе Алене Анисим подчеркнул, что законы в Беларуси принимаются согласно календарному плану, который направляется президенту не позднее 1 сентября.
 
 
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Депутат Палаты представителей Алена Анисим получила ответ от Министерства юстиции на вопрос об отмене смертной казни. Свое обращение она разместила вчера на...
 
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