Минюст допускает, что смертная казнь в Беларуси может быть отменена

В законопроекте, направленном депутатом на рассмотрение в Минюст и МИД в конце июля, предлагается не приводить в исполнение смертные приговоры до полной отмены смертной казни и направлять осужденных в колонии для «пожизненников».





Минюст назвал вопрос «дискуссионным» и напомнил, что в Палате представителей уже создана рабочая группа по этой проблеме (ее возглавляет депутат Николай Самосейко). Первый заместитель министра юстиции Сергей Задиркин в ответе Алене Анисим подчеркнул, что законы в Беларуси принимаются согласно календарному плану, который направляется президенту не позднее 1 сентября.