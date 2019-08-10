|
Минюст допускает, что смертная казнь в Беларуси может быть отменена
Источник материала: Партизан
Депутат Палаты представителей Алена Анисим получила ответ от Министерства юстиции на вопрос об отмене смертной казни. Свое обращение она разместила вчера на странице Facebook.
В законопроекте, направленном депутатом на рассмотрение в Минюст и МИД в конце июля, предлагается не приводить в исполнение смертные приговоры до полной отмены смертной казни и направлять осужденных в колонии для «пожизненников».
Минюст назвал вопрос «дискуссионным» и напомнил, что в Палате представителей уже создана рабочая группа по этой проблеме (ее возглавляет депутат Николай Самосейко). Первый заместитель министра юстиции Сергей Задиркин в ответе Алене Анисим подчеркнул, что законы в Беларуси принимаются согласно календарному плану, который направляется президенту не позднее 1 сентября.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Депутат Палаты представителей Алена Анисим получила ответ от Министерства юстиции на вопрос об отмене смертной казни. Свое обращение она разместила вчера на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)