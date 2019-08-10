Перепись населения — 2019: какие новые вопросы включили в опросник









Опросник содержит вопросы не только о том, какие объемы картофеля, яблок и прочих плодоовощных культур выращивает респондент на своем участке, но и о том, какая живность имеется в хозяйстве: коровы, свиньи, овцы и даже страусы.





В числе новых вопросов также относящиеся к миграционным процессам и получению дополнительного образования. Женщин в возрасте 18–49 лет спросят о планировании рождения детей.





С формой переписного листа можно ознакомиться на сайте www.belstat.gov.by в разделе «Перепись населения 2019», а также на сайтах Мингорисполкома и администраций районов в аналогичном разделе.





Впервые в Беларуси перепись пройдет в принципиально новом формате — цифровом. С 4 до 18 октября респонденты смогут самостоятельно заполнить переписные листы в Интернете. Зарегистрироваться для входа в программу можно будет с любого компьютера или смартфона. Сделать это смогут и те, кого после 4 октября и до завершения переписи не будет в стране. Помимо электронного формата планируется применение традиционных подходов.





На втором этапе переписчики опросят на дому тех, кто не принял участия в интернет-переписи. Обходить квартиры в Минске начнут 21 октября, работать переписчики будут со специальными планшетными компьютерами, которые в таком масштабе в Беларуси используют впервые. В столице уже заготовлено 2 500 планшетных компьютеров, которые по окончании мероприятия поступят в распоряжение Министерства здравоохранения, Министерства образования и других ведомств.









Все личные данные строго конфиденциальны, и органы статистики не имеют права передавать их другим ведомствам, это запрещено законодательством. Завершится сбор информации от населения 30 октября. На протяжении всей переписи, с 4 по 30 октября, будут работать стационарные (на территории Минска их более 100). Прийти туда могут те, кто не сможет заполнить опросник в Сети и не захочет дожидаться переписчика дома. Районные администрации уже определили помещения для размещения переписных участков, идет подбор временного персонала.





На время работы переписчикам предоставят право бесплатного проезда в городском общественном транспорте. Им выдадут планшетные компьютеры, сумки с логотипом переписи, фонарики и удостоверения, которые будут действительны только по предъявлении паспорта гражданина Республики Беларусь. Временный переписной персонал на указанный период освобождается от работы или учебы и будет застрахован. В Минске в честве переписчиков планируется привлекать студентов вузов. Согласно законодательству участие в переписи является выполнением государственных обязанностей.