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Мигрант из Ирака угрожал поджечь себя в Ватикане
Источник материала: Партизан
Правоохранители быстро задержали мужчину, поэтому инцидент не вызвал паники среди туристов.
Полиция Италии задержала выходца из Ирака, который угрожал поджечь себя возле площади Святого Петра в Ватикане. Об этом 10 августа сообщила римская газета il Messaggero.
Отмечается, что утром в субботу мужчина пришел на площадь Пия XII и стал выкрикивать бессвязные фразы, размахивая зажигалкой.
Спустя две минуты он был задержан полицией. Инцидент длился не более нескольких минут и не вызвал паники среди туристов и паломников.
Задержанный оказался мигрантом из Ирака, который находится в Италии на положении ожидающего решения об убежище. Горючих веществ при нем обнаружено не было.
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Правоохранители быстро задержали мужчину, поэтому инцидент не вызвал паники среди туристов.
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