ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мигрант из Ирака угрожал поджечь себя в Ватикане

11.08.2019 08:34 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Правоохранители быстро задержали мужчину, поэтому инцидент не вызвал паники среди туристов.



Полиция Италии задержала выходца из Ирака, который угрожал поджечь себя возле площади Святого Петра в Ватикане. Об этом 10 августа сообщила римская газета il Messaggero.
 
Отмечается, что утром в субботу мужчина пришел на площадь Пия XII и стал выкрикивать бессвязные фразы, размахивая зажигалкой.
 
Спустя две минуты он был задержан полицией. Инцидент длился не более нескольких минут и не вызвал паники среди туристов и паломников.
 
Задержанный оказался мигрантом из Ирака, который находится в Италии на положении ожидающего решения об убежище. Горючих веществ при нем обнаружено не было.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правоохранители быстро задержали мужчину, поэтому инцидент не вызвал паники среди туристов.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мне 30 лет, а родители все еще пытаются меня контролировать». Психолог отвечает читательнице
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
11.08.2019
Новости Докшицы
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика