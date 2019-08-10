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Неразорвавшуюся бомбу нашли в лесу в Барановичском районе
Источник материала: БелТА
11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неразорвавшуюся бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили в лесу в Барановичском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.
В дежурную часть Барановичского РОВД поступило сообщение от сотрудников газовой службы о том, что при проведении земляных работ в лесном массиве возле деревни Лесная обнаружена авиационная бомба времен ВОВ.
Снаряд уничтожен саперно-пиротехнической группой в/ч 7404.-0-
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11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неразорвавшуюся бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили в лесу в Барановичском районе, сообщила БЕЛТА официальный...
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