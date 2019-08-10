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Зерновые рейсы Игоря Романюка

11.08.2019 09:00 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Во время жатвы на дорогах все чаще заметны грузовики. Знакомьтесь: в числе тех, кто прокладывает зерновые маршруты, – водитель ОАО «Беловежский» Игорь Романюк из отделения Минковичи.

Его труд сложно переоценить. Если замешкался или того хуже – сломался, и комбайнам, которые ждут с полными бункерами зерна, несладко придется, и на сушильном комплексе собьется налаженный ритм работы. Вот и получается, что он – не только связующее звено, а даже одно из главных действующих лиц во всей уборочной кампании, от которого зависит бесперебойная работа всей системы.

Водителю рассуждать некогда – в своем плотном графике для беседы выделил буквально пару минут. В сельском хозяйстве он занят с 1996 года. Хотя даже намного раньше…

– Как и любой другой мальчишка, часто с отцом ездил в кабине грузовика, а потом – в комбайне. Когда пришло время, не долго думая, подал документы в Высоковское училище. Можно считать, что вся моя жизнь – в кабине машины. Не было такого года, чтобы не участвовал в уборочной, заготовке кормов. И если задуматься, я счастлив, ведь в этом труде есть и моя доля… – размышляет Игорь.

Зерновые рейсы Игоря Романюка

Он родился и вырос в Ратайчицах. В училище получил первые права, потом освоил новые категории водителя при учебном центре в Пелище. Сейчас живет с семьей в агрогородке Беловежский. Его жена Кристина работает в отделе кадров, старший сын учится в Полесском университете на учителя физкультуры, младший – в Беловежской СШ.

Четыре года назад хозяйство вручило ответственному работнику новенький МАЗ-6501. Вот о нем-то механизатор может рассказывать долго: за него он ответственен – чинит, моет машину сам.

За один рейс, как правило, привозит на ток около 20 тонн зерна. В среднем за смену делает 6-8 таких маршрутов.

– Бывают и все десять. Зависит от количества комбайнов, от которых забираем зерно, наличия других грузовиков, урожайности, самого колоса. Например, пшеница и тритикале тяжелее ячменного зерна – укладываются в кузов быстрее, – делится наблюдениями Игорь.

Тут комбайнер подает сигнал – нужна свободная машина. Игорь сразу же вскакивает в кабину. Поднимая облако пыли, водитель мчится к свеженамолоченному зерну. И вот с его помощью хлеб становится еще ближе к нам!

Наталия КОВПАНЬКО.
Фото Олега КУНАХА.

Зерновые рейсы Игоря Романюка

Author: Редактор сайта

 
 
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