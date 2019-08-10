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В Молодечно турок гонялся с ножом за девушкой

11.08.2019 10:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Молодечно турок гонялся с ножом за девушкой
Фото из открытых источников

По словам очевидцев, парень гонялся за девушкой с ножом. Эту картину наблюдали многие жильцы многоэтажки. 

Стражи порядка задержали хулигана. 

Нарушителем оказался 28-летний гражданин Турции. Мужчина приехал к супруге, 24-летней местной жительницы, для примирения, но в какой-то момент напал на девушку и ударил ее. Он разбросал по тротуару содержимое дамской сумочки и порезал ножом личные вещи и документы, сообщили в УВД Минского облисполкома. 

В том числе мужчина испортил паспорт девушки. Возбуждено уголовное дело. Иностранцу грозит до двух лет лишения свободы. 

В Молодечно турок гонялся с ножом за девушкой
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О произошедшем в милицию поступило сразу три сообщения.
 
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