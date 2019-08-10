В Молодечно турок гонялся с ножом за девушкой

Источник материала: Аргументы и факты

По словам очевидцев, парень гонялся за девушкой с ножом. Эту картину наблюдали многие жильцы многоэтажки.

Стражи порядка задержали хулигана.

Нарушителем оказался 28-летний гражданин Турции. Мужчина приехал к супруге, 24-летней местной жительницы, для примирения, но в какой-то момент напал на девушку и ударил ее. Он разбросал по тротуару содержимое дамской сумочки и порезал ножом личные вещи и документы, сообщили в УВД Минского облисполкома.