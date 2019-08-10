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Вера Лапко: в этом сезоне я уже играть не буду, две недели назад заморозила свой рейтинг
Источник материала: Партизан
Белоруска Вера Лапко уведомила, что больше не будет выступать в сезоне-2019.
"Сейчас я взяла вынужденную пауза по причине моей хронической травмы колена. В этом сезоне я уже играть не буду, две недели назад заморозила свой рейтинг", — как передает "Белорусский теннис" во "ВКонтакте", сказала Лапко.
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Белоруска Вера Лапко уведомила, что больше не будет выступать в сезоне-2019.
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