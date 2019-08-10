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Вера Лапко: в этом сезоне я уже играть не буду, две недели назад заморозила свой рейтинг

11.08.2019 11:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белоруска Вера Лапко уведомила, что больше не будет выступать в сезоне-2019.



"Сейчас я взяла вынужденную пауза по причине моей хронической травмы колена. В этом сезоне я уже играть не буду, две недели назад заморозила свой рейтинг", — как передает "Белорусский теннис" во "ВКонтакте", сказала Лапко.
 
 
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Белоруска Вера Лапко уведомила, что больше не будет выступать в сезоне-2019.
 
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