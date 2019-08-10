Бизнесмен: Как только Лукашенко занял свое место, тут же началось

От трагедии до катастрофы — один крок. Или шаг. Или срок? Президентский. Вы думаете, я все преувеличиваю и пытаюсь нагнетать обстановку? Нет, как есть — так есть. Ибо цифры говорят о многом.





Можно долго вешать «лапшу на уши» электорату и искать врагов за пределами страны. Можно все свои просчеты списывать на пятую колонну. Но стоит вникнуть в цифры, и все возвращается на круги своя. И тут ты понимаешь, почему математику в учебных заведениях пытаются отодвинуть на задний план, а на ее место — свою историю и идеологию встроить.





Вот, смотрите, только за 6 месяцев 2019 года, вид на жительство в одной лишь Польше получили 23 тысячи белорусов. А это, много или мало, но численность целого Березинского района.









То есть за полгода — минус один район. И это только в одну страну. А сколько в другие? А сколько без вида на жительство — пока лишь только на заработки?





И вновь цифры. 1994 год, численность населения Беларуси — 10 миллионов 250 тысяч. Это был первый срок. На дворе 2019 год — численность населения уже 9 миллионов 475 тысяч. Чувствуете разницу? Это математика. И это — «страна для жизни».





Или про наш язык, про родненький. В 2018/2019 учебном году в Беларуси учились на белорусском языке только 9,7% учеников первых классов. И почти все из этих процентов — в сельской местности.





Для сравнения: в 1994 году в первый класс с белорусским языком обучения набрали 58% учеников, а в 1995-ом — только 19,5%.





То есть, как только Лукашенко занял свое место, тут же началось… И с каждым годом все меньше и меньше детей изучают родной язык. Еще лет пять такого правления, и все может свестись почти к нулю.





Ситуация страшная. И виноваты в этом мы все, живущие здесь и считающие себя белорусами.





Але?! Ажыве і Беларусь, і мова. Спадзяюся, будуць людзі з розумам у новай уладзе. А пока — в нашем доме беда, а мы крок за кроком терпеливо продолжаем идти.