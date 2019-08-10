США официально признали Китай валютным манипулятором









Таким образом, валютную войну можно считать объявленной официально. В заявлении министерства было сказано, что Китай предпринял конкретные меры по девальвации юаня, при этом сохраняя существенные валютные резервы. Теперь США могут принять новые меры, направленные против экономики Китая.





В ответ на такие действия Китай решил снизить накал напряженности, и во вторник 6 августа немного снизил курс доллара по отношению к юаню. В Народном банке Китая была проведена встреча с иностранными экспортерами, на которой тем было заявлено, что они смогут беспрепятственно покупать и продавать доллары.





Банк сделал специальное заявление, в котором было сказано, что валюта не будет использоваться в качестве оружия в торговой войне с США. Впрочем, в заявлении было также сказано, что колебания курса юаня в будущем будут нормой.





Действительно, особой заинтересованности Китая в девальвации своей валюты нет, так как при этом значительно ухудшаются дела компаний, которые имеют значительный внешний долг. А если руководство КНР прекратит поддерживать юань, то его курс, как считает глава хедж-фонда Hayman Capital Management Кайл Басс, может снизиться на 30–40%.









В качестве обоснования своего прогноза он сослался на события в Южной Корее в конце 90-х годов прошлого века. У нее были значительные валютные резервы, но они фактически были выданы в виде кредитов коммерческим банкам, поэтому Корея не смогла предотвратить девальвацию своей валюты.





В связи с разгорающимся конфликтом США и КНР, эксперты снова заговорили о возможности валютных интервенций в США, направленных на ослабление доллара. Подобные события уже происходили в прошлом. Например, в 1985 году США с рядом экономически развитых стран проведи совместную валютную интервенцию в целях снижения курса доллара.





Впрочем, ранее советник Белого дома Ларри Кудлоу сообщал, что Дональд Трамп провел совещание своих главных экономических помощников, на котором проведение любых валютных интервенций на рынках было исключено.