Белоруска Татьяна Холодович выиграла метание копья в первой лиге командного ЧЕ

«Прессбол» . После двух соревновательных дней национальная команда Беларуси занимает пятое место в первой лиге командного чемпионата Европы. Соревнования проходят в норвежском Саннесе, сообщает





После 21 вида программы из 40 положение команд таково.





1.Португалия — 163. 2.Голландия — 140. 3.Норвегия — 139. 4.Турция — 137. 5.БЕЛАРУСЬ — 135. 6.Ирландия — 120. 7.Румыния — 118. 8.Словакия — 116. 9.Бельгия — 111. 10.Венгрия — 108. 11.Литва — 91.









Татьяна Холодович выиграла метание копья — 61,17. Вторые места у прыгуна в длину Владислава Булахова — 7,78, высотника Дмитрия Набокова — 2,18, толкателя ядра Алексея Ничипора — 19,90. Третий результат в метании молота у Глеба Дударева — 73,58.





В воскресенье станет известна команда, которой достанется единственная путевка в суперлигу.



