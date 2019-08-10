﻿ Белоруска Татьяна Холодович выиграла метание копья в первой лиге командного ЧЕ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белоруска Татьяна Холодович выиграла метание копья в первой лиге командного ЧЕ

11.08.2019 10:16 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Соревнования по легкой атлетике проходят в норвежском Саннесе.

После двух соревновательных дней национальная команда Беларуси занимает пятое место в первой лиге командного чемпионата Европы. Соревнования проходят в норвежском Саннесе, сообщает «Прессбол».

После 21 вида программы из 40 положение команд таково.

1.Португалия — 163. 2.Голландия — 140. 3.Норвегия — 139. 4.Турция — 137. 5.БЕЛАРУСЬ — 135. 6.Ирландия — 120. 7.Румыния — 118. 8.Словакия — 116. 9.Бельгия — 111. 10.Венгрия — 108. 11.Литва — 91.


Татьяна Холодович выиграла метание копья — 61,17. Вторые места у прыгуна в длину Владислава Булахова — 7,78, высотника Дмитрия Набокова — 2,18, толкателя ядра Алексея Ничипора — 19,90. Третий результат в метании молота у Глеба Дударева — 73,58.

В воскресенье станет известна команда, которой достанется единственная путевка в суперлигу.
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соревнования по легкой атлетике проходят в норвежском Саннесе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пинчанка о беспределе милиции: А как же честь и достоинство?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
11.08.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика