Черный день в истории футбола: 40 лет назад в авиакатастрофе разбились футболисты «Пахтакора», летевшие на матч в Минск

11 августа 1979 года в небе над Днепродзержинском столкнулись два Ту-134: один летел из Воронежа в Кишинев, другой — из Ташкента в Минск. На борту второго находилась футбольная команда «Пахтакор» из Узбекистана: 14 игроков, второй тренер, врач и администратор клуба. Все они погибли.





Главный тренер ташкентской команды Олег Базилевич по воле случае летел на выездную встречу в Минск отдельно от подопечных. Новость о том, что его футболисты разбились, Базилевич узнал по телефону. «Страшнее известия быть не могло… Реакция была вегетативной, было ощущение, что меня окатили ледяной водой», — позже вспоминал наставник.





После авиакатастрофы Базилевич отмечал, что спустя совсем короткое время его «Пахтакор» мог выиграть чемпионат СССР: «Те, кто помнят нашу игру тогда, знают: это отнюдь не преувеличение».





Причем «химию» с футболистами коуч нащупал буквально за считанные месяцы — Олег Базилевич возглавил «Пахтакор» именно в злополучном 79-м: «С первых же тренировок я понял, что мы обязательно добьемся большого успеха. Какое это было счастье — молодые, одаренные, полные сил футболисты сразу поверили в новую для них организацию игры, которую я предложил».









По результатам расследования трагедии комиссия сделала вывод, что на обоих самолетах до столкновения не было взрыва или пожара, а оборудование работало исправно. Суд, который состоялся спустя девять месяцев после трагедии, признал виновными в случившемся диспетчеров — 21-летнего Николая Жуковского и 28-летнего Владимира Сумского. Они были приговорены к 15 годам заключения в колонии общего режима. Владимир Сумской отбыл в тюрьме шесть с половиной лет, после чего вышел на свободу за хорошее поведение. Николай Жуковский покончил жизнь самоубийством.





Помимо официальной версии, озвучивались и другие возможные причины трагедии. Ходили слухи, что в небе над Днепродзержинском в тот день присутствовал литерный рейс с именитыми советскими персонами на борту. Из-за этого диспетчеры якобы не пустили ни один из бортов на высоту 10 тысяч метров в оптимальный воздушный коридор. Существовало и предположение об атаке на самолет. Его сторонники утверждали, что воздушные суда могли быть сбиты в результате военных учений «Днепр». Впрочем, ни одна из альтернативных версий не нашла документальных подтверждений.





В Советской прессе информация об авиакатастрофе поначалу замалчивалась. Например, одно из крупнейших изданий «Советский спорт» только спустя неделю опубликовало короткую заметку ТАСС о прошедших в Ташкенте похоронах футболистов.



