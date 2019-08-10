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Перебдели: в Бресте из-за пакета с пустыми бутылками эвакуировали жилой дом
Источник материала: Партизан
10 августа 2019 года около шести вечера переполох в центре Бреста вызвал бесхозный пакет, который лежал в арке, соединяющей два жилых дома. Его обнаружила бдительная местная жительница, которая и вызвала милицию.
По словам официального представителя УВД Брестского облисполкома Натали Сахарчук, к месту находки оперативно выдвинулись следственно-оперативная и саперно-пиротехническая группы, МЧС, медслужба:
- В пакете были свертки газет. Как оказалось, в газеты были завернуты пустые бутылки.
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10 августа 2019 года около шести вечера переполох в центре Бреста вызвал бесхозный пакет, который лежал в арке, соединяющей два жилых дома. Его обнаружила бдительная...
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