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Транзит власти или игра в жмурки по-кыргызски

11.08.2019 09:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Наступает время, когда транзит власти в той или иной постсоветской республике становится неизбежным. Однако, транзит с разными моделями.

Транзит власти или игра в жмурки по-кыргызски

В ФОКУСЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ


Сегодня в фокусе особого внимания оказался Кыргызстан - первый в СНГ перешедший от президентской к парламентской форме правления. Как известно, сам процесс такого перехода сопровождался бегством из страны двух президентов. На сегодняшний день там правит уже пятый по счету под бдительным оком властного парламента. В связи с возникшим конфликтом между пятым и предыдущим президентами разного рода наблюдатели снова обратились к бурной хронике становления демократии в этой постсоветской  стране- участнице всех евразийских интеграционных проектов. В частности, ЕАЭС и ОДКБ, где время от времени раздавался суверенный голос из Бишкека.

СВОЕНРАВНЫЙ БИШКЕК


Видимо, полезным будет напомнить, что оказавшись  в  пророссийском Таможенном союзе - более продвинутой формой интеграции нежели зона свободной торговли - и вопреки заведенным там договоренностям и правилам о координации поведения на международной арене, Бишкек ни с кем не посоветовавшись вдруг оказался членом Всемирной торговой организации вместе с соседним Китаем. И это вызвало реакцию партнеров Кыргызстана по ТС. Как помнится, особо бурная была из Минска, представитель которого открыто потребовал исключения Кыргызстана из этого предшественника ЕАЭС. Тем крутым представителем был тогдашний вице-премьер Василий Долгалев, побывавший затем и послом в Москве. Прошли годы, и уже сама Москва, с некоторыми оговорками, стала членом ВТО. А в возникшем затем ЕАЭС были установлены такие правила взаимодействия, что в случае возникновения противоречий, правила ВТО признавались приоритетными. Таким образом, суверенная Беларусь оказалась фактически в ВТО, не будучи до сих пор ее полноправным членом. А Бишкек стал коридором для китайской продукции ВТОшного Пекина на постсоветские просторы. Но это так, краткое изложение истории поведения кыргызского партнера по ЕАЭС. 


Есть что вспомнить и по поводу поведения в ОДКБ.

При одном президенте открывали при другом, якобы, закрывали иностранные военные базы на территории республики. Именно от тогдашнего президента Атамбаева впервые открыто раздались упреки в адрес Москвы о задолженности оплаты за военную базу и вмешательстве генсека ОДКБ во внутренние дела Кыргызстана с эмоциональным признанием: «зачем нам такой генсек нужен?». Тогда внимательные наблюдатели обратили внимание, что свой первый президентский визит Атамбаев нанес не по традиции в Москву, а в Анкару. Месседж этот был в Кремле словлен и не забыт. Видимо и поэтому последний взлет с российской базы в Канте экс-президента в Москву закончился приземлением в СИЗО Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана. И так уж совпало, что недавний краткий визит к Путину бывшего кыргызского коллеги сопровождался еще одним интересным событием. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ УСТОЙЧИВОЙ НЕНОРМАЛЬНОСТИ


В Минске громко и на самом высоком уровне отметили 70- летие беглого экс-президента Бакиева, ставшего гражданином Беларуси. А на его родине, вместо поздравления , белорусскому послу была вручена нота протеста по поводу этого юбилея. Нынешние власти в Бишкеке открыто говорят, что такое поведение союзника по ОДКБ мешает развитию нормальных отношений между двумя странами. Очевидно, что у Минска проявляется устойчивая ненормальность в двусторонних отношениях с еще одним военно-политическим союзником.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОДКБ


Напомним, как со сменой власти в Ереване в ОДКБ возникла проблема с досрочной заменой генсека этой организации. Неожиданно для всех, молодой премьер-министр- ставший в парламентской республике лидером страны, проявил завидное упорство в несогласии с остальными лидерами стран-участниц ОДКБ по досрочной замене генсека, кандидатура которого уже была объявлена. Вступление в должность генсека ОДКБ госсекретаря белорусского Совбеза затянулось настолько, что стало влиять на ситуацию в минских верхах, когда вроде госсекретарь есть и в тоже время у него уже есть кабинет в Москве. Ведь до сих пор неизвестна кандидатура нового госсекретаря, что породило разные версии , домыслы о предстоящей кадровой «карусели» в минских верхах. Так что позиция, да и внезапно возникшая внутриполитическая ситуация в одной из стран ОДКБ вполне способна повлиять на ситуацию в другой. К таким предположениям подвигают не только напряженность на границе двух членов ОДКБ ( Кыргызстан и Таджикистан). 

Буквально во время возникшего нынешнего внутриполитического кризиса в Бишкеке появилась информация, которая явно должна была напрячь внимание остальных членов ОДКБ с ее Коллективными силами оперативного реагирования. В адрес этих сил уже как-то звучала, что они проморгали ситуацию с свержением третьего президента, сбежавшего в Минск.


ВНИМАНИЕ: КИТАЙ РЯДОМ


Как сообщило агентство Синьхуа, в китайском городе Урумчи стартовали первые кыргызско-китайские военные учения "Сотрудничество-2019". Хотя они и были запланированы ранее, но сейчас с учетом развития ситуации в Кыргызстане, такие учения с соседним Китаем могут наполниться дополнительным содержанием с богатыми перспективами для всех. 

Поэтому, следует особо отметить, что данные учения с китайцами  проводятся с целью углубления сотрудничества в области безопасности между двумя странами и укрепления потенциала по борьбе с терроризмом. Под такую тему с криминальной статьей  вполне может попасть заигравшийся в жмурки заточенный в СИЗО ГКНБ экс-президент Атамбаев. И вряд ли стоит сомневаться, что кыргызская тема может стать новой головной болью для нового генсека ОДКБ и его президентов с новым союзником из Еревана, где состоится еще парламентский форум  ОДКБ в придачу.
 
Теги: Минск
 
 
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Наступает время, когда транзит власти в той или иной постсоветской республике становится неизбежным. Однако, транзит с разными моделями.
 
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