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Как на Мстиславщине решают вопрос с пустующими и ветхими домами

11.08.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Очередной площадкой для семинара-учёбы председателей сельисполкомов, депутатов и представителей общественного самоуправления  стал Подсолтовский сельисполком, а главной темой — роль совместной работы органов местного управления и самоуправления в рамках реализации Указа Президента страны №357 «О пустующих и ветхих домах».

Заброшенные, нежилые, порой, никому не нужные домовладения, зачастую становятся головной болью органов местного самоуправления. Они не только портят внешний вид агрогородков, деревень, но и являются источником дополнительных проблем, для решения которых необходимо применять соответствующие меры. В Подсолтовском сельском Совете эти меры принимают кардинально. В этом году на территории сельсовета по решению суда был снесён 31 дом за счёт средств районного бюджета, 7 домов были разобраны собственниками.

Как на Мстиславщине решают вопрос с пустующими и ветхими домами

— Снос пустующего домовладения — это крайняя мера, — отметила, выступая перед присутствующими участниками семинара, председатель Подсолтовского сельисполкома
Аксана Лисовская. — По каждому населённому пункту, который относится к нашему сельсовету, мы ведём соответствующий учёт пустующих домов. Если есть отчуждённые дома, пригодные для жизни, и есть нуждающиеся, или желающие в нём жить, мы не препятствуем, а напротив помогаем им собрать и оформить все необходимые документы. Но когда жильё долгое время является заброшенным и представляет экологическую, пожарную опасность, то мы устанавливаем его владельца и побуждаем навести порядок на придомовой территории либо же снести этот дом в соответствии с законодательством.

Рассказала Аксана Викторовна в ходе мероприятия и о роли совместной работы сельисполкома, органов территориального общественного самоуправления, депутатов в рамках реализации Указа №357.

На это внимание присутствующих обратила и председатель районного Совета депутатов Елена Клеенкова, отметив, что обеспечение отсутствия в сельских населённых пунктах пустующих и ветхих домов, а также неиспользуемых земель — это общая цель и задача, выполнение которой поможет навести порядок на Мстиславщине.

— У нас с вами есть конкретные обязательства и задачи перед земляками, — обратилась к участникам мероприятия Елена Александровна. — Наведение порядка на земле одна из них. Ветхие и пустующие дома только портят вид ранее жилой и ухоженной деревни. Своим видом она не может привлечь и расположить людей поселиться здесь или купить дом под дачу. Мы, имея возможности, должны исправлять эту проблему.

На семинаре-учёбе по обозначенной теме выступил и главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Максим Солдатенков. Максим Геннадьевич рассказал участникам о порядке работы с пустующими и ветхими домами, о том, как происходит признание пустующего дома бесхозяйственным и продажа таких домовладений посредством аукциона и прямой продажи.

Как на Мстиславщине решают вопрос с пустующими и ветхими домами

С обзором нормативных правовых актов, регулирующих деятельность органов местного самоуправления в реализации вышеупомянутого указа выступила главный специалист Подсолтовского сельисполкома Галина Томашова.

На личном примере о деятельности депутатов, старост в населённых пунктах рассказала староста аг. Подсолтово Светлана Макаровская.

Закончилось мероприятие практическим занятием по подготовке документации, необходимой для работы с пустующими и ветхими домами.

Наталья ТИХАНОВСКАЯ.

 
 
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Очередной площадкой для семинара-учёбы председателей сельисполкомов, депутатов и представителей общественного самоуправления  стал Подсолтовский сельисполком,...
 
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