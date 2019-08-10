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Белорусская теннисистка Вера Лапко досрочно завершила сезон из-за травмы

11.08.2019 12:29 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусская теннисистка Вера Лапко досрочно завершила сезон из-за травмы
Фото из открытых источников

20-летняя белорусская теннисистка Вера Лапко объявила о том, что вынужденно закончила выступления в туре в нынешнем сезоне. Причина – хроническая травма колена.

Белорусская теннисистка Вера Лапко досрочно завершила сезон из-за травмы Белорусские теннисистки узнали своих соперниц на турнире в Цинциннати

По словам спортсменки, две недели назад она «заморозила» свой рейтинг и больше не будет играть до следующего года.

Сезон-2019 сложился для Веры Лапко откровенно неудачно. Молодая теннисистка с начала года одержала всего четыре победы и потерпела сразу 15 поражений. В основном белоруска выбывала в первом же круге турниров. Последний турнир, на котором сыграла Вера Лапко, был Уимблдон, где теннисистка также выбыла в первом раунде.

Вскоре белоруска рассталась со своим личным тренером Владимиром Круком. Под его руководством Вера Лапко добиралась до 60-й позиции в рейтинге WTA. Пока это наивысшее достижение для спортсменки. Сейчас белоруска занимает 135-е место в этой таблице.

 
 
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