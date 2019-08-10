Белорусская теннисистка Вера Лапко досрочно завершила сезон из-за травмы

Источник материала: Аргументы и факты

20-летняя белорусская теннисистка Вера Лапко объявила о том, что вынужденно закончила выступления в туре в нынешнем сезоне. Причина – хроническая травма колена.

По словам спортсменки, две недели назад она «заморозила» свой рейтинг и больше не будет играть до следующего года.

Сезон-2019 сложился для Веры Лапко откровенно неудачно. Молодая теннисистка с начала года одержала всего четыре победы и потерпела сразу 15 поражений. В основном белоруска выбывала в первом же круге турниров. Последний турнир, на котором сыграла Вера Лапко, был Уимблдон, где теннисистка также выбыла в первом раунде.

Вскоре белоруска рассталась со своим личным тренером Владимиром Круком. Под его руководством Вера Лапко добиралась до 60-й позиции в рейтинге WTA. Пока это наивысшее достижение для спортсменки. Сейчас белоруска занимает 135-е место в этой таблице.