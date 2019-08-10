В странах Европы пройдет более 70 тыс. культурных мероприятий в рамках Дней европейского наследия

Источник материала: Интерфакс

Более 70 тыс. различных мероприятий запланировано в странах Европы с августа по октябрь в рамках Дней европейского наследия, сообщила Еврокомиссия, которая совместно с Советом Европы выступает инициатором этого крупнейшего культурного события на континенте.

Дни европейского наследия проводятся ежегодно при поддержке программы "Креативная Европа", и тема этого года - "Искусство и развлечения".

"Они продемонстрируют ценность нашего общего наследия, подчеркнув необходимость его сохранения для нынешнего и будущих поколений", - говорится в коммюнике Еврокомиссии.

Мероприятия включают фестивали, выставки, открытые для публики ремесленные мастерские, конференции и туры по самым интересным местам, хранящим памятники европейской истории. От уличных шоу до концертных залов, театров и музеев до кино и социальных сетей - европейское развлекательное наследие будет представлено взрослым и детям, местным жителям и гостям из других стран. Академическое сообщество будет изучать роль новых цифровых технологий в сохранении культурного наследия.

"Дни европейского наследия объединяют граждан и подчеркивают европейское измерение культурного наследия в 50 государствах, подписавших Европейскую культурную конвенцию", - говорится в коммюнике.

"Креативная Европа" - это программа ЕС, направленная на поддержку культурного, креативного и аудиовизуального секторов. На период с 2014 по 2020 годы на финансирование европейских проектов, предоставляющих возможность путешествовать, охватывать новые аудитории, обмениваться практическими навыками и совершенствоваться, планируется выделить 1,46 млрд евро.