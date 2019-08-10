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«У меня будет паника». Пары, которые готовятся стать родителями о родах, деньгах и помощи
Источник материала: Tut.by
Сильно ли меняется жизнь молодой семьи после рождения первенца? Действительно ли младенец — это серьезные трудности, постоянное утомление и большие траты? Мы пригласили в студию ребят, которые ждут ребенка, чтобы они порассуждали о том, какой будет их жизнь через год. Сколько придется спать, будут ли мужья помогать женам и сколько придется тратить на ребенка? Через 365 дней ребята вернутся в нашу студию и расскажут, насколько сильно реальность отличается от их ожиданий. Или она не будет отличаться?
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Это второй выпуск проекта «Через год». О своей жизни через 12 месяцев рассуждают будущие родители
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