«У меня будет паника». Пары, которые готовятся стать родителями о родах, деньгах и помощи

Источник материала: Tut.by

Сильно ли меняется жизнь молодой семьи после рождения первенца? Действительно ли младенец — это серьезные трудности, постоянное утомление и большие траты? Мы пригласили в студию ребят, которые ждут ребенка, чтобы они порассуждали о том, какой будет их жизнь через год. Сколько придется спать, будут ли мужья помогать женам и сколько придется тратить на ребенка? Через 365 дней ребята вернутся в нашу студию и расскажут, насколько сильно реальность отличается от их ожиданий. Или она не будет отличаться?