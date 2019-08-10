ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Два грузовика столкнулись перед пешеходным переходом на трассе М1: один из водителей погиб

11.08.2019 12:34 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Один из водителей погиб при столкновении двух грузовиков в Брестской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.


Авария со смертельным исходом произошла 11 августа, около 08.00, на 150-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница РФ. По предварительной информации, 41-летний водитель Mitsubishi остановился перед нерегулируемым переходом для пропуска пешехода. В момент остановки в грузовик врезался попутный Iveco c польскими регистрационными знаками.


В результате ДТП 48-летний волитель Iveco от полученных трамв умер на месте происшествия.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария со смертельным исходом произошла 11 августа, около 08.00, на 150-м километре трассы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусская теннисистка Вера Лапко досрочно завершила сезон из-за травмы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
11.08.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика