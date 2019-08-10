|
Два грузовика столкнулись перед пешеходным переходом на трассе М1: один из водителей погиб
Источник материала: Tut.by
Один из водителей погиб при столкновении двух грузовиков в Брестской области. Об этом
Авария со смертельным исходом произошла 11 августа, около 08.00, на 150-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница РФ. По предварительной информации, 41-летний водитель Mitsubishi остановился перед нерегулируемым переходом для пропуска пешехода. В момент остановки в грузовик врезался попутный Iveco c польскими регистрационными знаками.
В результате ДТП 48-летний волитель Iveco от полученных трамв умер на месте происшествия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария со смертельным исходом произошла 11 августа, около 08.00, на 150-м километре трассы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)