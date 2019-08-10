Источник материала: Ежедневник



Сергей Аксенов и Владимир Путин (слева направо) (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Путин на полуострове посетил байк-шоу клуба «Ночные волки».В украинском МИДе отметили, что попытки России интерпретировать визиты чиновников в Крым как обычные внутригосударственные поездки являются ничтожными.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Украинский МИД выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым Путин на полуострове посетил байк-шоу клуба «Ночные волки».В украинском МИДе отметили, что попытки России интерпретировать визиты чиновников в Крым как обычные...

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки российского президента Владимира Путина в Крым, сообщается на сайте ведомства.В Киеве указали, что этот визит, как и все предыдущие поездки российских руководителей, является «грубым нарушением российской стороной суверенитета и территориальной целостности» Украины.«Попытка российской стороны и масс-медиа интерпретировать такие «визиты» как «обычные» внутригосударственные поездки российских чиновников являются ничтожными», — говорится в заявлении. В МИДе указали, что «вояжи российских чиновников» не могут изменить статус этих территорий, который «определен Конституцией» Украины, пишет