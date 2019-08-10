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Украинский МИД выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым
11.08.2019 12:40 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Сергей Аксенов и Владимир Путин (слева направо) (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)
Путин на полуострове посетил байк-шоу клуба «Ночные волки».В украинском МИДе отметили, что попытки России интерпретировать визиты чиновников в Крым как обычные внутригосударственные поездки являются ничтожными.Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки российского президента Владимира Путина в Крым, сообщается на сайте ведомства.
В Киеве указали, что этот визит, как и все предыдущие поездки российских руководителей, является «грубым нарушением российской стороной суверенитета и территориальной целостности» Украины.
«Попытка российской стороны и масс-медиа интерпретировать такие «визиты» как «обычные» внутригосударственные поездки российских чиновников являются ничтожными», — говорится в заявлении. В МИДе указали, что «вояжи российских чиновников» не могут изменить статус этих территорий, который «определен Конституцией» Украины, пишет
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Путин на полуострове посетил байк-шоу клуба «Ночные волки».В украинском МИДе отметили, что попытки России интерпретировать визиты чиновников в Крым как обычные...
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