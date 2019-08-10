|
Пропускал пешехода. На трассе М1 в Mitsubishi врезался грузовик Iveco
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 11 августа примерно в восемь утра на трассе М1 произошла авария со смертельным исходом.
Как
В этот момент в машину врезался грузовик Iveco на польской регистрации, которым управлял 48-летний житель Бреста.
В ДТП погиб водитель грузовика. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС, а также СОГ.
На неделе в Ивьевском районе столкнулись DAF и Mercedes-Benz Sprinter.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 11 августа примерно в восемь утра на трассе М1 произошла авария со смертельным исходом. Как сообщает МВД Беларуси, 41-летний житель Минской области...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)