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В Березинском районе от удара током погиб мужчина

11.08.2019 12:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 9 августа в деревне Беличаны Березинского района мужчина получил смертельный удар током.

Как сообщает РУП «Минскэнерго», гражданин проник в трансформаторную подстанцию 10 кВ, где он был поражён электрическим током.

Прибывшая к месту происшествия бригада скорой медпомощи констатировала смерть пострадавшего.

Подробности случившегося выясняются СК.

Весной 2019 года в Минске от удара током пострадал подросток.

Мальчик залез на грузовой состав – подробности здесь.

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Вечером 9 августа в деревне Беличаны Березинского района мужчина получил смертельный удар током. Как сообщает РУП «Минскэнерго», гражданин...
 
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