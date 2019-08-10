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В Березинском районе от удара током погиб мужчина
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 9 августа в деревне Беличаны Березинского района мужчина получил смертельный удар током.
Как
Прибывшая к месту происшествия бригада скорой медпомощи констатировала смерть пострадавшего.
Подробности случившегося выясняются СК.
Весной 2019 года в Минске от удара током пострадал подросток.
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Новости Беларуси. Вечером 9 августа в деревне Беличаны Березинского района мужчина получил смертельный удар током. Как сообщает РУП «Минскэнерго», гражданин...
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