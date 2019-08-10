В Березинском районе от удара током погиб мужчина

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 9 августа в деревне Беличаны Березинского района мужчина получил смертельный удар током.

Как сообщает РУП «Минскэнерго», гражданин проник в трансформаторную подстанцию 10 кВ, где он был поражён электрическим током.

Прибывшая к месту происшествия бригада скорой медпомощи констатировала смерть пострадавшего.

Подробности случившегося выясняются СК.

Весной 2019 года в Минске от удара током пострадал подросток.