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Так выглядит преданность. Единственный болельщик поддержал хоккейную команду из Могилева

11.08.2019 12:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На матч Кубка Салея, в котором барановичский «Авиатор» принимал «Могилев», приехал… единственный фанат. Который, впрочем, был вознагражден победой своей команды.


Фото: ФХБ

Игра прошла 7 августа, «Могилев» победил барановичский «Авиатор» со счетом 3:2.

Турнирная ситуация в группах.



Матчи финальной стадии Кубка Салея пройдут 17 и 18 августа на площадке ледового дворца Орши. Напомним, в «финале четырех» к двум победителям группового этапа добавятся минское «Динамо» и «Юность».

Столичные команды начнут борьбу за трофей с полуфинальной стадии. Ее жеребьевка пройдет 15 августа.

 
Теги: Могилев
 
 
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