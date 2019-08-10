КНДР объявила об испытании нового оружия

КНДР запустила две ракеты малой дальности, которые пролетели около 400 километров. Это уже пятый запуск ракет с конца июля.





СМИ КНДР об особенностях «нового оружия» ничего не рассказывают.





Испытания были проведены на фоне совместных учений США и Южной Кореи. КНДР называет подобные учения «репетицией войны» и считает угрозой для себя.



