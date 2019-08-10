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КНДР объявила об испытании нового оружия
Источник материала: Партизан
Государственная пресса КНДР утверждает, что северокорейский лидер Ким Чен Ын лично проверял испытания нового оружия, состоявшиеся в воскресенье. Об этом сообщает
КНДР запустила две ракеты малой дальности, которые пролетели около 400 километров. Это уже пятый запуск ракет с конца июля.
СМИ КНДР об особенностях «нового оружия» ничего не рассказывают.
Испытания были проведены на фоне совместных учений США и Южной Кореи. КНДР называет подобные учения «репетицией войны» и считает угрозой для себя.
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Государственная пресса КНДР утверждает, что северокорейский лидер Ким Чен Ын лично проверял испытания нового оружия, состоявшиеся в воскресенье. Об этом сообщает...
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