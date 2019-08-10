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КНДР объявила об испытании нового оружия

11.08.2019 12:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Государственная пресса КНДР утверждает, что северокорейский лидер Ким Чен Ын лично проверял испытания нового оружия, состоявшиеся в воскресенье. Об этом сообщает Reuters.

КНДР запустила две ракеты малой дальности, которые пролетели около 400 километров. Это уже пятый запуск ракет с конца июля.

СМИ КНДР об особенностях «нового оружия» ничего не рассказывают.

Испытания были проведены на фоне совместных учений США и Южной Кореи. КНДР называет подобные учения «репетицией войны» и считает угрозой для себя.
 
 
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Государственная пресса КНДР утверждает, что северокорейский лидер Ким Чен Ын лично проверял испытания нового оружия, состоявшиеся в воскресенье. Об этом сообщает...
 
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