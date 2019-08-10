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Взлет и падение Путина в Беларуси

11.08.2019 12:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

20 лет назад началась путинская эпоха в истории России. О том, как менялось за последующие годы отношение белорусов к лидеру соседней страны, пишет Радыё Свабода.

Взлет и падение Путина в Беларуси
Для ответа на этот вопрос были изучены данные социологических опросов двух исследовательских центров – НИСЭПИ и Белорусской аналитической мастерской (БАМ).

Пиком готовности белорусов проголосовать за Путина, как за президента Союзного государства, был 2002 год. За несколько лет до этого в опросах лидировал Лукашенко, но весной 2002 года каждый второй опрошенный белорус был готов видеть Путина президентом объединенного государства.


И вряд ли случайно, что уже в июне 2002 года президент России сделал свое заявление о «отделении мух от котлет», а в августе озвучил ультиматум, предложив Беларуси присоединиться к РФ в виде шести губерний.

В ответ на предложение Путина белорусская элита продемонстрировала редкую солидарность – ответ был отрицательный. Интеграционный кризис 2002 года продемонстрировал, что уже тогда за годы независимости относительно ее ценности, по крайней мере, в элите, установился консенсус. Но это отражало также и динамику настроений всего общества.

С конца 2002 года «союзный» рейтинг Путина плавно, но неуклонно покатился вниз. А рейтинг Лукашенко, хотя и не столь монотонно, рос.


В 2004 году состоялся первый на постсоветском пространстве кризис с отключением поставок российского газа. Потом был кризис начала 2007 года, когда уже Беларусь приостановила на несколько дней российский нефтяной транзит, далее – молочная «война» 2009 года, в 2010 году «Газпром» снова приостановил поставки, а НТВ начало информационную атаку на Лукашенко, показав сериал «Крестный батька».

Наверное, для российской общественной мысли это выглядело таким образом, что РФ жертвует свои ресурсы союзнику, но отдачу получает недостаточную и поэтому пытается поставить Минск на место.

Но белорусское общественное мнение воспринимало это как давление, как несправедливость. И косвенно, но очень убедительно об этом свидетельствует неуклонное падение «союзного» рейтинга Путина.

Российский президент был и остается для белорусов очень уважаемым и авторитетным политиком. Но как своего, белорусского лидера они его в большинстве своем не воспринимают. И в этом – существенное отличие от ситуации начала нулевых годов.

Соответственно и предложения об углублении интеграции даже от такого уважаемого политика находят поддержку лишь в небольшой части белорусского общества.
 
Теги: Минск
 
 
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20 лет назад началась путинская эпоха в истории России. О том, как менялось за последующие годы отношение белорусов к лидеру соседней страны, пишет Радыё Свабода.
 
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