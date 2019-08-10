ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из минского Парка 50-летия Октября уберут аттракционы

11.08.2019 12:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Столичный Парк имени 50-летия Великого Октября ждет реконструкция.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на заместителя председателя Мингорисполкома Александра Дороховича. Сейчас институт "Минскпроект" приступил к разработке концепции реконструкции этого объекта, где планируют строить национальный стадион.

По словам чиновника, в парке будет сделан акцент на активный спорт с максимальным сохранением зеленых насаждений. Старые аттракционы, которые пока еще работают, будут демонтированы, их заменят новые "зоны активности".
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Столичный Парк имени 50-летия Великого Октября ждет реконструкция.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Березинском районе от удара током погиб мужчина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
11.08.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика