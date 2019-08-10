Из минского Парка 50-летия Октября уберут аттракционы

БЕЛТА со ссылкой на заместителя председателя Мингорисполкома Александра Дороховича. Сейчас институт "Минскпроект" приступил к разработке концепции реконструкции этого объекта, где планируют строить национальный стадион. Об этом сообщаетсо ссылкой на заместителя председателя Мингорисполкома Александра Дороховича. Сейчас институт "Минскпроект" приступил к разработке концепции реконструкции этого объекта, где планируют строить национальный стадион.





По словам чиновника, в парке будет сделан акцент на активный спорт с максимальным сохранением зеленых насаждений. Старые аттракционы, которые пока еще работают, будут демонтированы, их заменят новые "зоны активности".



