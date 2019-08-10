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Из минского Парка 50-летия Октября уберут аттракционы
Источник материала: Партизан
Столичный Парк имени 50-летия Великого Октября ждет реконструкция.
Об этом сообщает
По словам чиновника, в парке будет сделан акцент на активный спорт с максимальным сохранением зеленых насаждений. Старые аттракционы, которые пока еще работают, будут демонтированы, их заменят новые "зоны активности".
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Столичный Парк имени 50-летия Великого Октября ждет реконструкция.
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