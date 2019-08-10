ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Островец — самый быстрорастущий город Беларуси

11.08.2019 11:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Число жителей Островца в Гродненской области должно достичь к 2025 году 22 тысяч человек, приводит svaboda.org заявление председателя Островецкого райисполкома Игоря Шалудина.



Статус города Островец получил в 2012 году. До начала строительства атомной электростанции там жило не более 8 тысяч человек. Сейчас, когда БелАЭС активно строится, там живет 12 тысяч человек, а в целом районе – 24 тысячи. Через шесть лет, если прогноз сбудется, Островец обгонит по населению Марьину Горку (сейчас там 21 тысяча человек) и почти догонит Ивацевичи (сейчас – 23 тысячи).

Как отметил Шалудин, Островец сейчас один из немногих городов Беларуси, в котором растет население – а оно растет почти исключительно в столице и областных центрах.

«Естественно, это ожидается за счет прихода новой рабочей силы, создания новых рабочих мест на самой атомной станции, на сопутствующих производствах и предприятиях, поскольку будут такие создаваться, – добавил он – Естественно, за счет увеличения сферы обслуживания – новых торговых объектов, спортивных сооружений, больниц».


Чиновник добавил, что уже полностью застроены микрорайоны №1 и №2 – за последние годы построили около 240 тысяч м² жилья. Сейчас строится микрорайон №3 на 17,5 тысяч жителей, вскоре должны начать продавать участки под усадебную застройку.
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Число жителей Островца в Гродненской области должно достичь к 2025 году 22 тысяч человек, приводит svaboda.org заявление председателя Островецкого райисполкома Игоря...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президента Туркменистана высмеяли на американском юмористическом шоу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
11.08.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика