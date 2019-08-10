Островец — самый быстрорастущий город Беларуси









Статус города Островец получил в 2012 году. До начала строительства атомной электростанции там жило не более 8 тысяч человек. Сейчас, когда БелАЭС активно строится, там живет 12 тысяч человек, а в целом районе – 24 тысячи. Через шесть лет, если прогноз сбудется, Островец обгонит по населению Марьину Горку (сейчас там 21 тысяча человек) и почти догонит Ивацевичи (сейчас – 23 тысячи).





Как отметил Шалудин, Островец сейчас один из немногих городов Беларуси, в котором растет население – а оно растет почти исключительно в столице и областных центрах.





«Естественно, это ожидается за счет прихода новой рабочей силы, создания новых рабочих мест на самой атомной станции, на сопутствующих производствах и предприятиях, поскольку будут такие создаваться, – добавил он – Естественно, за счет увеличения сферы обслуживания – новых торговых объектов, спортивных сооружений, больниц».









Чиновник добавил, что уже полностью застроены микрорайоны №1 и №2 – за последние годы построили около 240 тысяч м² жилья. Сейчас строится микрорайон №3 на 17,5 тысяч жителей, вскоре должны начать продавать участки под усадебную застройку.