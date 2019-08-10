Президента Туркменистана высмеяли на американском юмористическом шоу









Ведущий Тревор Ноа недоумевает, почему вместо того, чтобы выйти и сказать: «Я жив!», президент снимает видеоролики о своем активном отдыхе.





«Но то, что президент сидит в студии и записывает песню, не подтверждает того, что он жив. Я сейчас могу показать видео Tupaс (рэпер, убитый в 1996 году) в музыкальной студии, это ведь не означает, что он живой… или означает?!», – удивляется ведущий.





Авторов программы также позабавил монтаж пропагандистских роликов.





«Президент не может просто поиграть в боулинг, он должен показывать при этом высшие результаты», – говорится в программе.

