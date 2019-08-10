ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президента Туркменистана высмеяли на американском юмористическом шоу

11.08.2019 11:52 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

8 августа на популярном американском юмористическом канале Comedy Central показали выпуск передачи The Daily Show with Trevor Noah, часть которого была посвящена Туркменистану. Точнее реакции туркменского правительства на слухи о смерти президента, передает Хроники Туркменистана.



Ведущий Тревор Ноа недоумевает, почему вместо того, чтобы выйти и сказать: «Я жив!», президент снимает видеоролики о своем активном отдыхе.

«Но то, что президент сидит в студии и записывает песню, не подтверждает того, что он жив. Я сейчас могу показать видео Tupaс (рэпер, убитый в 1996 году) в музыкальной студии, это ведь не означает, что он живой… или означает?!», – удивляется ведущий.

Авторов программы также позабавил монтаж пропагандистских роликов.

«Президент не может просто поиграть в боулинг, он должен показывать при этом высшие результаты», – говорится в программе.
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 августа на популярном американском юмористическом канале Comedy Central показали выпуск передачи The Daily Show with Trevor Noah, часть которого была посвящена Туркменистану....
 
Новости дня
Новости разные
 
Сколько на самом деле стоит обучение в белорусском вузе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
11.08.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика