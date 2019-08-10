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Сколько на самом деле стоит обучение в белорусском вузе

11.08.2019 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Некоторые высшие учебные заведения уже опубликовали стоимость обучения на 2019/20 учебный год.

Годовая стоимость, как правило, находится в диапазоне от 2500 до 4000 рублей.

Так, в Белорусском государственном экономическом университете сумма составляет 2565 рублей. Год учебы в Минском государственном лингвистическом университете стоит 2790 рублей, в Академии управления при Лукашенко — 3200 рублей.

На некоторых специальностях в БНТУ ценник от 3380 рублей и выше, сообщает агентство «Минск-Новости».

Самая высокая стоимость обучения по стране в Белорусском государственном университете. Например, первокурснику факультета международного права придется заплатить 4183 рубля.
 
Теги: Минск
 
 
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Некоторые высшие учебные заведения уже опубликовали стоимость обучения на 2019/20 учебный год.
 
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