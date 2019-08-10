Сколько на самом деле стоит обучение в белорусском вузе

Годовая стоимость, как правило, находится в диапазоне от 2500 до 4000 рублей.





Так, в Белорусском государственном экономическом университете сумма составляет 2565 рублей. Год учебы в Минском государственном лингвистическом университете стоит 2790 рублей, в Академии управления при Лукашенко — 3200 рублей.





«Минск-Новости» . На некоторых специальностях в БНТУ ценник от 3380 рублей и выше, сообщает агентство





Самая высокая стоимость обучения по стране в Белорусском государственном университете. Например, первокурснику факультета международного права придется заплатить 4183 рубля.