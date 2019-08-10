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Женщины и футбол привели к политическому противостоянию в Иране

11.08.2019 11:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Международная федерация футбола (ФИФА) продлила до 9 сентября 2019 года срок ультиматума Федерации футбола Ирана с требованием разрешить женщинам посещать отборочные матчи национальной сборной перед чемпионатом мира по футболу в Катаре в 2022 году.

Женщины и футбол привели к политическому противостоянию в Иране
Как известно, ранее президент ФИФА Джанни Инфантино обязал иранское правительство не позднее 15 июля этого года позволить всем гражданкам ИРИ и иностранкам приобретать билеты и бывать на отборочных матчах, которые начнутся уже осенью этого года. Однако, казалось бы, простой вопрос: пускать женщин на стадион или нет, привел к острому внутриполитическому противостоянию консерваторов и реформаторов на самом верху иранской власти. Шпаги скрестили первые лица в правительстве, прокуратуре, парламенте и высшем духовенстве. 

С большим трудом главе иранской футбольной федерации Мехти Таджу удалось получить отсрочку благодаря тому, что на уровне федерации было принято решение о допуске и теперь слово за правительством и парламентом, пишет агентство İlna. А бывший крупный футбольный чиновник Дариуш Мостафави в прямом эфире иранского ТВ призвал правительство не испытывать терпение такой глобальной организации, какой является ФИФА.

И действительно, ко всем прочим далеко не приятным международным санкциям, Ирану сейчас не хватает еще и санкций ФИФА, которая вполне может оставить Иран вне мирового футбола. «Если к 9 сентября не будет принято решение, то футболисты иранской сборной могут на несколько лет повесить бутсы на гвоздь. Правила ФИФА для всех одинаковы и никаких исключений не будет», - предупреждает Мостафави.

Уже есть опасение, что ФИФА отменит матч Иран-Камбоджа в рамках ЧМ-2022, который должен состоятся в этом году. Кстати, в отборочном турнире чемпионата мира сборной Ирана предстоит сыграть с Ираком, Бахрейном, Камбоджей и Гонконгом.


Между тем за то, чтобы открыть доступ на футбольные матчи женщинам, высказались и президент Ирана Роухани, и вице-президент по правовым вопросам Лая Джонейди, которая заявила, что никаких юридических оснований для запрета на посещение женщинами стадионов быть не должно.  

А глава государства Роухани признался журналистам, что не видит ничего плохого в том, чтобы выделить несколько секторов стадионов женщинам. «Это не противоречит законам страны и нормам культуры, прописанным Высшим советом духовенства», - считает он.

Президенту возразил из консервативного лагеря имам Ахваза Мир Ахмад Реза Хаджати, подчеркнувший, что «пойти на компромисс в вопросе  допуска женщин на стадионы все равно что пойти на компромисс  с США в вопросе ядерной сделки».

Имама поддержал главный судья Тегерана Голамхоссейн Эсмаейли. «Если сегодня мы отведем уголок стадиона для женщин, то завтра ФИФА потребует, чтобы мужчины и женщины смотрели футбол вместе. А позже они скажут, что енщины должны быть на стадионе без платков», - сказал он.

Но хотя в Иране уже все понимают, что ФИФА будет только ужесточать требования по этой проблеме и на самом деле готовит жесткие санкции, вплоть до запрета участия Ирана во всех международных футбольных турнирах на пять лет, к хору консерваторов присоединился и генеральный прокурор Ирана Монтазери, утверждая, что на футбольных матчах «атмосфера порой аморальная». Прокурор к тому же напомнил, что, когда женщин выборочно пропускали на стадион «Азади» в Тегеране, где шла трансляция международных матчей, некоторые из них вели себя непристойно: сняли платки, пели и танцевали, празднуя победу сборной страны, тогда как иранское религиозное законодательство запрещает женщинам публично петь и танцевать.

«Мы не можем на стадионе контролировать их действия, сказал он. И вообще вопрос допуска женщин на стадионы - дело рук врагов Ирана, которые хотят уничтожить достижения исламской революции», - обосновал свою позицию Монтазери.

Против присутствия женщин на стадионах выступил и известный шиитский деятель Насер Махарем Ширази, который сказал, что «моральная атмосфера на стадионах не подходит для иранских женщин».

Сегодня споры вокруг требования ФИФА переместились в парламент, СМИ, общественные организации. Молчание проявляет только КСИР. Видимо, там много любителей футбола и перспектива остаться в изоляции от мирового футбола не очень их радует.

Между тем футбол в Иране переживает стремительный подъем. Стадионы набирают более ста тысяч зрителей. Частыми гостями матчей бывают бывшие и действующие президенты страны. Накал фанатских страстей случается такой, что для судейства решающих матчей порой приглашают арбитров из Турции.


Надо сказать, что в Иране женщинам также запрещено посещать соревнования по волейболу, плаванию и борьбе. Однако после того, как Азиатская федерация волейбола сделала жесткое предупреждение, власти скрепя сердце разрешили женщинам поболеть за команду на играх клубного чемпионата по волейболу. Такая уступчивость была связана с тем, что Международная федерация баскетбола (FİBA) могла отстранить иранскую сборную от чемпионата мира по волейболу. Команда ИРИ входит в число топовых сборных планеты, став сильнейшей командой Азии и успешно выступив в мировой лиге, заняла первое место на Чемпионате мира по волейболу среди  мужчин в Бахрейне.

Однако футбол, считают иранские консерваторы, другое дело. Этот вид спорта собирает на стадионах более ста тысяч болельщиков, которые не всегда сдержанны. К тому же иранские команды не имеют особых претензий на мировом уровне.

Как считают в фангруппе «Бозгурд» тебризской команды «Трактор Азербайджан», исключение иранской сборной стало бы грандиозным скандалом.

«За сборную Ирана выступают шесть игроков «Трактора», включая капитана команды. Тысячи тебризцев едут в Тегеран и столицы других стран поболеть за сборную. Если власти не выполнят требование ФИФА и иранский футбол окажется в изоляции, трудно даже представить, какие баталии могут разразиться в общественной жизни Ирана. В пику консерваторам женщины по всей стране будут прорываться на игры национального чемпионата», - заявили haqqin.az болельщики.

В фангруппе также сообщили, что туристические компании в Тебризе, Урмийе и других городах азербайджанских провинций рекламируют матчи финальной части чемпионата Европы-2020 в Баку. Ожидается, что тысячи иранских фанатов, включая женскую фангруппу из Тебриза, приедут в азербайджанскую столицу смотреть  матчи европейского первенства.
 
 
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Международная федерация футбола (ФИФА) продлила до 9 сентября 2019 года срок ультиматума Федерации футбола Ирана с требованием разрешить женщинам посещать...
 
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