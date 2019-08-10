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Как молодеют парламенты и правительства в Европе и Украине

11.08.2019 11:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Молодежь в политике и различных сферах общественной жизни – тренд последних лет.

Как молодеют парламенты и правительства в Европе и Украине
Студентов избирают депутатами, вчерашние выпускники вузов возглавляют министерства, а руководителями государства становятся даже в возрасте 30 лет, пишет "Европейская правда".

В Европе молодежь получает все больше выборных должностей и в руководстве политических сил. Наибольшее обновление наблюдается в рядах правых партий, популистов и "зеленых", но постепенно эта тенденция доходит и до "более традиционных" политических сил.

Даже в консервативной Британии депутатом парламента уже избирали 20-летнюю девушку.

Ярким примером стремления к изменениям среди молодежи стала история шведской школьницы Греты Тунберг. В августе 2018 года она начала свою первую школьную забастовку ради климата под зданием парламента Швеции, которая за год выросла в мощное движение по всему миру.

Климат вместо образования


15-летняя Тунберг начала протестовать, сидя на улице под Риксдагом, парламентом своего государства, во время учебных часов с плакатом "Школьная забастовка ради климата". Сначала она делала это каждый день, а после того, как в Швеции прошли парламентские выборы и влияние на будущую политику государства стало ограниченным, продолжила бастовать только по пятницам.

Она требовала, чтобы шведское правительство уменьшило выбросы углерода в соответствии с Парижским климатическим соглашением.

О Тунберг написали ключевые мировые СМИ, благодаря чему она вдохновила школьников по всему миру принять участие в школьных забастовках. Так зародилось движение "Fridays For Future". Десятки тысяч учеников провели забастовки по меньшей мере в 270 городах. Несколько крупных городов Европы согласились на требования школьников и объявили чрезвычайную климатическую ситуацию.

Хотя не везде попытки повторить путь Тунберг завершились для школьников безболезненно: этим летом в Германии оштрафовали шестерых подростков-участников пятничных протестов против изменения климата.

Журнал "Time" назвал Тунберг одной из 25 самых влиятельных подростков мира 2018 года.

Она стала единственной европейской активисткой в списке: кроме нее, Европа представлена звездой мирового футбола французом Киллианом Мбаппе, а также актрисой и музыкантом из Британии.

В целом большинство влиятельных подростков – это селебритиз. Музыканты, певцы, актеры имеют миллионы фолловеров в соцсетях. Они также поддерживают различные социальные кампании, однако это – в отличие от Тунберг – не является их основным видом деятельности или тем, что принесло им известность.
 
Шведская школьница уже обратилась к Конференции ООН по вопросам изменения климата и получала приглашение на Всемирный экономический форум в Давосе. В сентябре она выступит на саммите ООН по климату в Нью-Йорке.

Тунберг отказалась лететь туда на самолете или плыть на корабле, загрязняющем окружающую среду. Выход нашелся – она пересечет Атлантику на 18-метровой гоночной яхте Malizia II. Судно принадлежит немецкому бизнесмену и спонсируется яхт-клубом Монако. Яхта оборудована солнечными батареями и подводными турбинами, которые производят электроэнергию с нулевым выбросом оксида углерода.

Новое поколение политиков


Швеция однозначно является одной из стран, задающих тренд на молодых политиков. Именно здесь был избран самый молодой в мире депутат парламента – Антон Абеле еще в далеком 2010 году получил мандат в 18-летнем возрасте, после активной кампании против уличного насилия. В действующем составе шведского парламента самому молодому депутату – 22 года.

В Британии для самого молодого депутата даже существует неофициальное звание – Baby of the House. Сейчас это звание принадлежит Мэри Блэк, которая стала членом Палаты общин в 20 лет и считается самым молодым депутатом в истории британского парламента с 1667 года.

Когда же речь заходит о молодых политических лидерах Европы, в голову сразу приходят два имени – Себастьян Курц и Эммануэль Макрон.

В 27 лет Курц стал министром иностранных дел Австрии.

На момент своей присяги он был самым молодым министром правительства Австрии с момента основания республики и самым молодым министром иностранных дел во всем мире.

 

На момент назначения министром Курц был студентом и не имел законченного высшего образования. Австрийские СМИ шутили о том, сможет ли новый глава МИД качественно совмещать работу с учебой, не причиняя вреда ни тому, ни другому.

А в 2017-м его партия выиграла выборы, и 30-летний Курц возглавил правительство Австрии, став самым молодым главой правительства в мире из находившихся в должности на тот момент.

В мае 2019 года парламент Австрии вынес вотум недоверия правительству в связи со скандалом "Ибица-гейт". Тогда СМИ обнародовали видео, доказывавшее готовность партнеров Курца по правительственной коалиции, ультраправой "Свободы", лоббировать интересы россиян в обмен на финансирование партии. В сентябре Австрию ждут досрочные выборы, на которых молодой премьер страны имеет все шансы снова победить, ведь его партию "Ибица-гейт" не затронул.

Правда, в случае новой победы старый-новый премьер станет уже на два года старше.

Эммануэль Макрон стал самым молодым президентом Франции в 40 лет. Еще десять лет назад для политика это был "юношеский" возраст, а во Франции и подавно. Но времена изменились. Кстати, партия Макрона "Вперед, республика!" привела немало молодых депутатов в парламент.

Например, 27-летний Эрве Бервилл стал одним из самых молодых членов Национальной ассамблеи Франции, где он в настоящее время выступает представителем партии президента. Самым молодым депутатом президентской политсилы стала 24-летняя Тиффани Дегуа.

В Италии лидером одной из коалиционных партий, популистского "Движения 5 звезд", является 33-летний Луиджи ди Майо. В 26 лет он был избран в Палату депутатов и стал одним из четырех заместителей спикера, самым молодым в истории Италии политиком на этом посту, а через год – возглавил партию. С 2018 года "Движение 5 звезд" руководит Италией в союзе с правой партией "Лига". Ди Майо занимает в правительстве пост вице-премьера и министра экономического развития.

Европарламент как зеркало тенденций


Именно популисты и правые партии первыми подхватили запрос на новые лица, активно привлекая молодежь. Французской правой партии "Национальное объединение" принадлежит возрастной рекорд в национальном парламенте – Людовик Пайо стал депутатом в 23 года.

В начале года партия Марин Ле Пен доверила предвыборную кампанию в Европарламент 23-летнему спикеру Джордану Барделла. Как результат, партия выиграла выборы, а сам Барделла получил мандат евродепутата.


 
Однако соратник Ле Пен – далеко не самый молодой депутат в новом составе Европарламента. Возрастной рекорд побила 21-летняя Кира Петер-Хансен из Дании. При избрании на майских выборах она все еще училась в университете. Петер-Хансен стала евродепутатом от партии "Зеленых" и вошла во фракцию "Зеленые – Европейский свободный альянс".

После избрания молодая депутатка заявила, что намерена ездить в Страсбург из Брюсселя на поезде, а не летать в Данию и обратно между заседаниями, потому что самолеты вредят окружающей среде.

Украина – в тренде


Средний возраст евродепутатов пока остается достаточно высоким – примерно 50 лет. Этот показатель почти не меняется на протяжении последнего десятилетия, но наблюдается четкая тенденция к снижению нижнего возрастного порога, то есть с каждой каденцией шансы на попадание в парламент молодых (или даже ультрамолодых!) кандидатов растут.

То же самое относится и к национальным парламентам.

Предел еще не достигнут: в большинстве стран ЕС разрешено баллотироваться в депутаты с 18-летнего возраста. Наиболее консервативны в этом плане Литва, Румыния, Италия и Греция, где этот порог составляет 25 лет.

Именно из-за низкого возрастного порога в той же Дании средний возраст депутатов составляет 46 лет, из них 6% – молодежь до 30 лет, еще 41% – депутаты от 30 до 40 лет. Действующий премьер, 41-летняя Метте Фредериксен – самая молодая глава правительства в истории страны.

Похожая ситуация и в других странах Северной Европы: в Финляндии и Норвегии 10% депутатов – моложе 30 лет, в Швеции этот показатель – 12%. Но рост числа молодых депутатов затронул не только север. В Австрии три года назад таких депутатов было 4%, а после недавних выборов, вместе с избранием Курца, их стало вдвое больше.

Украина не стала исключением и тоже подхватила запрос на молодых политиков. Владимир Зеленский стал самым молодым президентом в истории нашей страны.

Самый молодой народный депутат за время независимости также был избран именно сейчас.

Львовянину Святославу Юрашу – всего 23 года, он был избран по партийному списку "Слуги народа", где был под номером 27. Да и на многих мажоритарных округах до сих пор никому не известные молодые кандидаты победили опытных нардепов. Правда, в основном это была не их личная заслуга, помогла "вывеска" партии президента.

В итоге в украинском парламенте будут работать 17 народных депутатов в возрасте до 30 лет, 121 депутата – от 31 до 45 лет. Средний возраст депутата в нынешнем составе парламента – 41 год, Рада помолодела в среднем на 7,4 лет по сравнению с предыдущим созывом.

Что меняет такое омоложение парламентов?


По меньшей мере – дает надежду на то, что молодежь будет следить за политической жизнью и голосовать, а в Украине это – огромная проблема. Еще в 2017 году в исследовании GfK/Центра "Новая Европа" (где было опрошено 2000 молодых людей в возрасте 14-29 лет) только 13% из них сказали, что им "интересны" или "скорее интересны, чем нет" политические события в Украине. Только 7% опрошенных тогда согласились, что интересы молодежи скорее хорошо или очень хорошо представлены в украинской политике.

И это, несомненно, требовало изменений.

Оценить эффективность работы новоизбранных молодых депутатов пока не получится, но опыт других стран показывает: те страны, где еще 5-10 лет назад начали выбирать не только зрелых, но и ультрамолодых политиков, не отказались от этого подхода.

А значит, тренд на "омоложение" политики в мире наверняка сохранится.
 
 
Ссылка на источник 27
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Молодежь в политике и различных сферах общественной жизни – тренд последних лет.
 
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