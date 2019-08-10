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Беларусбанк перестанет выдавать карту кодов для доступа в интернет-банкинг

11.08.2019 13:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Беларусбанк перестанет выдавать карту кодов для доступа в интернет-банкинг
Фото из открытых источников

Как сообщили представители Беларусбанка на своем официальном сайте, с 19 августа вносятся изменения в правила обслуживания клиентов – физических лиц с использованием системы «Интернет-банкинг».

Беларусбанк перестанет выдавать карту кодов для доступа в интернет-банкинг Белорусские банки рассказали о новой схеме мошенников в мессенджере Viber

Теперь новые карты кодов выдаваться не будут. При авторизации, кроме логина и пароля, для доступа к системе необходимо будет вводить одноразовый SMS-код, который придет на номер мобильного телефона пользователя при каждом входе в систему. При этом возможность использования карты кодов, которые уже находятся у пользователей, по-прежнему можно до выработки их ресурса.

Находясь за границей, при входе в интернет-банкинг следует предварительно подключить SMS-роуминг у своего мобильного оператора иначе доступ к сервису будет невозможен. В качестве альтернативы предлагается на время поездки за рубеж бесплатно использовать платежную функциональность сервиса М-банкинг «Беларусбанка» в рамках тарифа «Экономный».

В банке также сообщили, что если пользователь трижды неправильно ввел логин или пароль, то в целях безопасности учетную запись в интернет-банкинге блокируют (сама карта продолжит работать в банкоматах и магазинах, но сделать интернет-покупку будет нельзя).

Разблокировать учетную запись можно будет с использованием кнопки «Забыли пароль?» на странице входа в систему, по телефону 147, либо воспользовавшись услугой «Разблокировка по SMS».

 
 
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