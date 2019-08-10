На митинг в Москве вышло больше 50 000 человек. Что происходит?

Источник материала: KYKY

С июля в Москве (и по всей России) проходят протестные акции – люди выходят на площади с плакатами и лозунгами, их «пачками» отлавливает и сажает в автозаки ОМОН. Вчера, 10 августа, российская оппозиция устроила самый массовый митинг за последние восемь лет. Объясняем все самое важное, что нужно знать о ситуации в Москве: за что борются россияне, и при чем здесь Дудь и Оксимирон.



С чего все началось?

Протесты начались в России в середине июля: после того, как избирательная комиссия отказалась зарегистрировать независимых кандидатов в депутаты Московской городской думы. Люди в разных городах России выходили, в том числе, на одиночные пикеты с плакатами «Допускайте, а не сажайте».



27 июля. Первый незарегистрированный митинг



Недовольство россиян нарастало – 27 июля в Москве случился первый масштабный несанкционированный митинг «Вернем себе право на выборы». Выйти на улицу – к мэрии на Тверской – москвичей в тот день призывали незарегистрированные кандидаты. На Тверскую, конечно, пришли и сотрудники полиции. Начались столкновения: люди скандировали: «Допускай!», «Нам здесь жить!», «Вам здесь жить!» и «Позор!». В ответ на звучащий из полицейского мегафона призыв покинуть переулок многие кричали: «Уважаемая полиция, вы мешаете проходу граждан!».





Итоги: 27 июля в Москве задержали больше 1300 человек. Многие из задержанных жаловались журналистам, что в автозаке и отделениях их были и угрожали, заставляя что-то подписывать.



3 августа. Второй незарегистрированный митинг



Несмотря на жесткий разгон первого митинга, через неделю – в субботу 3 августа – москвичи снова вышли на протест, с требованием регистрации независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. В социальных сетях массово писали: «Я пойду на прогулку по Бульварному кольцу, а вы?». ОМОН и Росгвардия стали еще жестче: на улицах задерживали даже велосипедистов и людей, которые вышли на пробежку. Чтобы поддержать митингующих, телеканал «Дождь» открыл прямой эфир – люди могли смотреть трансляцию митинга бесплатно. В тот же день в Минске прошел фестиваль «Рок за Бобров», ведущем которого стал российский журналист Юрий Дудь. С минской сцены Юрий напомнил беларусам о «важной движухе», которая проходит в Москве.





Итоги: 3 августа в Москве , по данным МВД, задержаны около 600 человек, «ОВД-Инфо» заявляет о 828 задержанных. В МВД сообщили, что в акции приняли участие 1500 человек.



10 августа. Первый разрешенный митинг



Москвичам удалось согласовать митинг в поддержку политиков, которых Мосгоризбирком не допустил до выборов. Заранее было известно, что он пройдет на проспекте Сахарова.

Задержание молодого человека с инвалидностью. Видео: Ольга Гладышева / Дождь pic.twitter.com/AbvCFJBp0T — Телеканал Дождь (@tvrain) August 10, 2019

За пару дней до событий журналист Юрий Дудь написал огромный пост о том, почему важно поддержать митинг. Рэпер Oxxxymiron и другие медийные личности заявили, что так же выйдут на протест – Дудь пришел, замотанный в российский флаг, Oxxxymiron тоже сдержал слово. На проспект пришел и журналист Леонид Парфенов, он выступил с речью: «Теперь ОМОН – главный хипстер Москвы, которая так похорошела при Собянине». Несмотря на запрет на музыкальные выступления, на разрешенном митинге выступили рэпер Face, группы «Кровосток» и IC3PEAK.





На разрешенном митинге сотрудники полиции попытались сбить чей-то дрон при помощи радиоэлектронного ружья-глушилки.





Митинг 10 августа в Москве признали самым крупным из всех, что устраивала российская оппозиция за последние восемь лет. По данным «Белого счётчика» на мероприятие прошло почти 50 тысяч человек.