В финале Барбора Крейчикова и Катерина Синякова сыграют с голландско-немецким тандемом Деми Схюрс / Анна-Лена Гренефельд. В решающем поединке одиночного разряда американка Серена Уильямс встретится с представительницей Канады Бьянкой Андрееску.
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Азаренко и Барти не сумели пройти в финал парного разряда турнира в Торонто
11.08.2019 10:52 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
В финале Барбора Крейчикова и Катерина Синякова сыграют с голландско-немецким тандемом Деми Схюрс / Анна-Лена Гренефельд. В решающем поединке одиночного разряда американка Серена Уильямс встретится с представительницей Канады Бьянкой Андрееску.
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Белоруска Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти не сумели пробиться в финал парного разряда теннисного турнира категории «Премьер» в канадском Торонто.
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