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Азаренко и Барти не сумели пройти в финал парного разряда турнира в Торонто

11.08.2019 10:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Азаренко и Барти не сумели пройти в финал парного разряда турнира в Торонто
Фото из открытых источников

Азаренко и Барти не сумели пройти в финал парного разряда турнира в Торонто Белорусская теннисистка Вера Лапко досрочно завершила сезон из-за травмы
В полуфинальном матче с чешским тандемом Барбора Крейчикова / Катерина Синякова белорусско-австралийский дуэт выиграл первую партию со счетом 6:3, но затем проиграл второй сет 3:6 и решающий матчевый тай-брейк 4:10.

В финале Барбора Крейчикова и Катерина Синякова сыграют с голландско-немецким тандемом Деми Схюрс / Анна-Лена Гренефельд. В решающем поединке одиночного разряда американка Серена Уильямс встретится с представительницей Канады Бьянкой Андрееску.

 
 
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Белоруска Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти не сумели пробиться в финал парного разряда теннисного турнира категории «Премьер» в канадском Торонто.
 
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