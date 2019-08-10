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Третье за сутки землетрясение произошло в Азербайджане у границы с Россией

11.08.2019 12:37 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Землетрясение магнитудой 4 балла произошло в приграничном с Россией Загатальском районе, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы (РЦСС) при Национальной академии наук Азербайджана.

По данным РЦСС, толчки зарегистрированы в 7:29 по местному времени на глубине 6 км. Землетрясение в прилегающих районах ощущалось в 3-5 баллов.

Как сообщалось ранее, в субботу РЦСС сообщило о подземных толчках магнитудой 4,9 и 3,4 баллов, зарегистрированных в 11:35 и 14:00 по местному времени соответственно.

 
 
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Землетрясение магнитудой 4 балла произошло в приграничном с Россией Загатальском районе, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы (РЦСС) при...
 
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