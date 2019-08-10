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Жуткая деталь на фотографии со школьницей испугала пользователей соцсетей

11.08.2019 13:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Снимок американской старшеклассницы из-за пугающей детали превратился в вирусную фотографию.

Как сообщает WRIC-TV, ученица седьмого класса Брук Миллс из города Оберн и её мама решили устроить непродолжительную фотосессию возле дерева. После двух снимков мать Брук заметила, что на дереве находится змея, которая наблюдает за происходящим.

Жуткая деталь на фотографии со школьницей испугала пользователей соцсетей
Фото: facebook.com/profile.php?id=100040425430091

Женщина, стараясь не выдать своего волнения, позвала дочку к себе. Однако Миллс хотела сделать ещё несколько фотографий. Тогда мама девочки настойчиво потребовала у дочери отойти от дерева.

Жуткая деталь на фотографии со школьницей испугала пользователей соцсетей
Фото: facebook.com/profile.php?id=100040425430091

В итоге всё закончилось хорошо. Отмечается, что ни Брук, ни её мама, ни змея не пострадали.

В прошлом году в Индонезии произошла другая жуткая история, связанная со змеёй.

На женщину напал восьмиметровый питон – здесь подробнее.

Люди в материале: Брук Миллс, Brooke Mills
 
 
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Новости США. Снимок американской старшеклассницы из-за пугающей детали превратился в вирусную фотографию. Как сообщает WRIC-TV, ученица седьмого класса Брук Миллс из...
 
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