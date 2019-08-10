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Жуткая деталь на фотографии со школьницей испугала пользователей соцсетей
Источник материала: СТВ
Новости США. Снимок американской старшеклассницы из-за пугающей детали превратился в вирусную фотографию.
Как
Женщина, стараясь не выдать своего волнения, позвала дочку к себе. Однако Миллс хотела сделать ещё несколько фотографий. Тогда мама девочки настойчиво потребовала у дочери отойти от дерева.
В итоге всё закончилось хорошо. Отмечается, что ни Брук, ни её мама, ни змея не пострадали.
В прошлом году в Индонезии произошла другая жуткая история, связанная со змеёй.
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Новости США. Снимок американской старшеклассницы из-за пугающей детали превратился в вирусную фотографию. Как сообщает WRIC-TV, ученица седьмого класса Брук Миллс из...
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