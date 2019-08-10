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Авиабомба времён войны была обнаружена в Барановичском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В лесу в Барановичском районе была найдена бомба времён ВОВ.
Как
Авиационная бомба была уничтожена сапёрно-пиротехнической группой в/ч 7404.
На днях в Столинском районе грибник обнаружил в лесу множество боевых элементов.
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Новости Беларуси. В лесу в Барановичском районе была найдена бомба времён ВОВ. Как сообщает УВД Брестского облисполкома, к правоохранителям обратились сотрудники...
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