В «Минсктрансе» рассказали, что чаще всего теряют пассажиры в транспорте

Источник материала: Аргументы и факты

С начала года на «горячую линию» «Минсктранса» поступило около 9,4 тыс. звонков. Как сообщает издание «Транспортник столицы», чаще всего пассажиры звонят, чтобы поинтересоваться причиной отклонения транспорта от графика движения.

При этом вторая по популярности причина обращения – просьба разыскать утерянные вещи. Чаще всего жители и гости Минска забывают в общественном транспорте сумки, пакеты, рюкзаки, зонты, мобильные телефоны, планшеты, украшения, документы. Необычной пропажей стали лыжные палки, которые кто-то забыл в автобусе в июле.

В пресс-службе «Минсктранса» обращаются внимание: если пассажир забыл какую-либо вещь в общественном транспорте столицы, то с этим вопросом следует звонить на «горячую линию» ведомства по телефону (017) 222-99-50. Диспетчер, исходя из вашей информации, сориентирует к дальнейшим действиям, чтобы вы как можно быстрее получили свою вещь обратно.