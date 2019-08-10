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В «Минсктрансе» рассказали, что чаще всего теряют пассажиры в транспорте

11.08.2019 14:13 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В «Минсктрансе» рассказали, что чаще всего теряют пассажиры в транспорте
АиФ

С начала года на «горячую линию» «Минсктранса» поступило около 9,4 тыс. звонков. Как сообщает издание «Транспортник столицы», чаще всего пассажиры звонят, чтобы поинтересоваться причиной отклонения транспорта от графика движения.

В «Минсктрансе» рассказали, что чаще всего теряют пассажиры в транспорте До центра доеду? Что означают буквы на световом табло городского транспорта

При этом вторая по популярности причина обращения – просьба разыскать утерянные вещи. Чаще всего жители и гости Минска забывают в общественном транспорте сумки, пакеты, рюкзаки, зонты, мобильные телефоны, планшеты, украшения, документы. Необычной пропажей стали лыжные палки, которые кто-то забыл в автобусе в июле.

В пресс-службе «Минсктранса» обращаются внимание: если пассажир забыл какую-либо вещь в общественном транспорте столицы, то с этим вопросом следует звонить на «горячую линию» ведомства по телефону (017) 222-99-50. Диспетчер, исходя из вашей информации, сориентирует к дальнейшим действиям, чтобы вы как можно быстрее получили свою вещь обратно.

 
Теги: Минск
 
 
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