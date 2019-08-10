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История Мирской почты начиналась в 19 веке

11.08.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

О почтовой станции в Мире известно немного. Есть данные, что уже в середине 40-х годов XIX века на почтовом тракте Несвиж-Новогрудок существовала Мирская почтовая станция.

Исходящая корреспонденция этой станции клеймилась однострочным горизонтальным штемпелем с текстом в одно слово — «МИРЪ». Размеры штемпеля всего 14 х 3,5 мм. Домарочный штемпель клеймения был обнаружен на корреспонденции 1858 года. Штемпеля клеймения не годились для гашения почтовых марок на письмах. Первая российская почтовая марка была выпущена в 1857 году. Одно время марки гасились крестообразным росчерком пера, что было не очень удобно. Поэтому Главное управление почт 26 февраля 1858 года издало приказ №138 о введении новых особых штемпелей гашения. Эти штемпеля вследствие были названы «точечными», т.к. их рисунок — круг, квадрат, треугольник — состоял из точек. Внутри такого штемпеля имелся номер, присвоенный той или иной почтовой конторе. Для почтовых станций предназначался штемпель в виде треугольника с тупыми углами, состоящий из 50 точек. Мирская почтовая станция получила номер «222» (рис. 1). Точечные штемпеля, как видим, были анонимными, не несли никакой информации: ни названия пункта отправления корреспонденции, ни даты, что крайне отрицательно сказывалось на работе почты. В «Трудах Минского губернского статистического комитета за 1870 год» сообщается, что Мирская почтовая станция обслуживается 9 ямщиками, в наличии имеется 9 экипажей и 24 лошади, до Новогрудка — 24,5 версты.

История Мирской почты начиналась в 19 веке

рис. 1

В середине 70-х годов XIX века почтовая станция стала именоваться почтовым отделением (рис. 2). В Мирское почтовое отделение почта из Минска, Несвижа и Городеи поступала «ежедневно в 7 1/4 часа по полуночи» (т.е. в 7 часов 15 минут утра), из Новогрудка — «ежедневно в 8 1/4 часа по полудни» (т.е. в 20 часов 15 минут). Отправлялась почта из почтового отделения в Минск, Несвиж и Городею — ежедневно в 8 3/4 часа по полуночи (т.е. в 20 часов 45 минут), в Новогрудок также «ежедневно в 7 3/4 по полуночи (т.е. в 7 часов 45 минут утром). Спешную почту отправляли, если была надобность, «ежедневно в 10 2/4 часа по полудни», т.е. в 22 часа 30 минут. Почта отправлялась и поступала по тракту Минск-Новогрудок через железнодорожную станцию Московско-Брестской железной дороги Городея — почтовые станции в Мире и Кореличах. Оплата перевозки почты составляла по 3 копейки за версту и лошадь. Это данные за 1878 год.

История Мирской почты начиналась в 19 веке

рис. 2

В моей филателистической коллекции имеется интересный документ, датированный декабрём 1881 года. Это письмо Литовского Епархиального попечительства о призрении бедных. Письмо направлено из Вильна Настоятелю Мирской Свято-Троицкой церкви священнику Феликсу Сцепуро. Попечительство «… просит Вас принять из Мирской почтовой станции пакет за №412 с двадцатью рублями, адресованный на имя благочинного 2 округа Новогрудского уезда священника Зубковича. О выдаче сего пакета Литовское Епархиальное Попечительство вместе с сим просит Г. Смотрителя Мирской почтовой станции». В письме 1881 года говорится о Мирской почтовой станции, а почтовый штемпель (рис. 2) говорит о том, что уже в конце 70-х годов XIX века почтовой станции не существовало, а было Мирское почтовое отделение, о чём, видимо, в Литовской Епархии не знали.

10 октября 1889 года почтовое отделение в Мире было преобразовано в Почтово-Телеграфную контору (ПТК) (рис. 3). После «введения телеграфного действия» жители посёлка имели возможность отправлять и получать внутренние телеграммы со всех концов империи. На рисунке 4 показана квитанция приёма телеграммы в 1891 году из Мира в Минск. Указом Правительственного Сената по Департаменту Герольдии от 20 марта 1891 года за №41 за выслугу лет и безупречную службу исполняющий должность начальника конторы коллежский секретарь В. Васильев был произведён в ранг титулярного советника. На протяжении долгих лёт конца XIX — начала XX века Мирская ПТК — обычное уездное почтовое учреждение Российской Империи. О работе конторы в годы Первой мировой войны сведений почти нет. Во время существования Социалистической Советской Республики Литвы и Белоруссии (ЛитБел) в 1919 году почта в Мире работала всего 4 месяца, с 21 января 1919 по 23 апреля 1919 года. Из-за военных действий работа советской почты была прекращена. В 1919-1920 гг. Мир был оккупирован польскими войсками. По Рижскому мирному договору 1921 года между Советской Россией и Польшей с 1921 по 1939 год Мир входил в состав польского государства, административно находясь в Новогрудском воеводстве. Почтовое отделение в городке было открыто 14 декабря 1919 года, в 30-х годах имело IV-ый класс.

История Мирской почты начиналась в 19 веке

рис. 3

В списках абонентов телефонной сети Окружной Дирекции почт и телеграфов в Вильне на 1939 год есть данные, что на телефонной станции в Мире имелось всего около 20 номеров. Почта местечка имела 2 телефоных номера (№16 и №17), полицейский участок — один телефонный номер (№3), пожарная часть (Рыночная, 1) — №13, дирекция начальной 7-летней школы (Виленская, 47) — №10 и т.д. Телефон №1 находился в Управлении имениями Мирских. Здесь же имелся коммутатор Управления на 11 добавочных номеров. Телефоны имелись в замке, в белом доме, в бюро управления, в фольварках Ойюцевича, Пясечно, Центра, в лесничестве Миранка, в имениях Большой Двор и Уша и др. После воссоединения Западной Белоруссии с БССР Мир — центр района Барановичской области. До образования области на календарных почтовых штемпелях в начале 1940 года имелась надпись «Мир БССР», после образования — «Мир. Баранов. обл.».

Несколько слов о городке Мир. Это древнее поселение известно с 1395 года. Входило в состав Новогрудского воеводства ВКЛ. В 1579 Мир получил Магдебургское право. С 1795 года в составе России — в Новогрудском уезде Минской губернии.

Местечко Мир было известно суконным, полотняным и кожевенным производством. Занимались этим осевшие здесь цыгане. Местные жители посмеивались над качеством их изделий, даже придумали поговорку: «Мастер из Мира, что ткнул — то дыра!», но оснований так говорить не было: холст был прочным и хорошо отделан. А ещё Мир славился ярмарками свадебных нарядов. В XIX веке бытовала поговорка: «Уж поехала в Мир». Так говорили о девушке, собравшейся замуж. А ещё в XIX веке наравне с Гомелем и Зельвой Мир был известен конными ярмарками и конокрадством. Не раз бедный застенковый шляхтич, заглянув после базара в корчму, а было их в Мире немало, домой возвращался пешком. Писали о Мире Владислав Сырокомля в своих «Странствиях по моим бывшим окрестностям» и в знаменитом «Почтальоне» («Когда я на почте служил ямщиком»), Мельхиор Ванькович. Есть предположения, что в поэме «Пан Тадеуш» Адама Мицкевича именно о замке в Мире говорил Граф: «… что был не Гот строитель, а просто в Вильне жил».

Сегодня тысячи туристов посещают замковый комплекс «Мир», знакомясь с древней историей архитектурного шедевра и городка.

Лев КОЛОСОВ,
заместитель председателя Белорусского
союза филателистов,
член Белорусского союза журналистов

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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О почтовой станции в Мире известно немного. Есть данные, что уже в середине 40-х годов XIX века на почтовом тракте
 
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