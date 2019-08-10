«Семнадцать мгновений весны» длятся 46 лет

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Ровно 46 лет назад начался показ многосерийного фильма Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны». Во время показа все 12 дней в стране уровень уличной преступности резко снизился, а потребление электроэнергии заметно возросло – люди смотрели телевизор. История русского разведчика взволновала миллионы сердец и стала культовой для советских зрителей. Сегодня мы рассказываем о блистательных актерах и съемочной группе, которые создавали эту легендарную картину.

Бендер – не Штирлиц

Режиссером картины стала женщина – Татьяна Лиознова. «Когда она входила, в павильоне воцарялась священная тишина, – вспоминал актер Леонид Куравлев, сыгравший в фильме немецкого офицера. – Ее боялись, и хорошо, что боялись. Хороший режиссер – это диктатор. А Татьяна Михайловна была хорошим режиссером…».

У Лиозновой был роман с актером Арчилом Гомиашвили. Его-то она и прочила на главную роль — штандартенфюрера СС Штирлица. Привлекательный грузин хоть уже и прославился в роли Остапа Бендера, но образ советского разведчика ему явно не подходил. Сама же Лиознова объяснила свой отказ тем, что такое решение было принято за нее – в высоких кругах власти. «Гомиашвили на меня обиделся и вообще уехал из Москвы в Тбилиси, – вспоминала Лиознова позже. – Больше мы не общались. Хотя он мне до самой своей смерти присылал гостинцы…».





Образ Штирлица искали в Иннокентии Смоктуновском, Олеге Стриженове, Юрии Соломине. Но они на тот момент были заняты в других картинах. Вячеслава Тихонова, как это не удивительно, взяли в первую очередь, потому что он был свободен. Его первые пробы едва не стали последними – и все из-за гримеров. Они наклеили ему такие шикарные и пушистые усы, что было ясно, что главный герой картины так выглядеть не может. Тогда усы сняли – и режиссер поняла, что перед ней Штирлиц.

Многие замечали, что Тихонову прекрасно удавалось перенести на экран мысли Штирлица. Актер был необычайно выразителен в сценах, когда эмоции его героя передавались молча, без слов. Когда Юлиан Семенов, автор книги, по которой снят фильм, спросил его: «Слава, как тебе удается так прекрасно думать – я вижу, что ты думаешь на экране», он ответил: «Всё очень просто – я прокручиваю в голове всю таблицу умножения».

Не менее курьезно проходили съемки эпизодов, когда Штирлиц едет за рулем. Автомобиль раскачивали порядка десяти человек, в том числе и сама Лиознова. Тихонову стоило больших трудов, чтобы не «расколоться», как говорят артисты, то есть рассмеяться. А вспомните сцену, в которой Штирлиц и радистка Кэт (Екатерина Градова) едут в машине: он за рулем, она на заднем сиденье, и у нее начинается истерика. Вся драма со слезами, которую исполняла Градова, происходила в машине, которую качали несколько мужчин, и в таких условиях зареветь Градовой было, как вы понимаете, сложно. Пришлось срочно вызывать композитора Таривердиева – и только после того, как он исполнил свои самые грустные мелодии, Градова выдала нужную слезу.

Роль разведчика преследовала Вячеслава Тихонова всю жизнь. Вся страна рассказывала анекдоты про Штирлица, образ немногословного и красивого мужчины в эсесовской форме плотно связался в умах с героической историей СССР. Тихонов прожил долгую и плодотворную жизнь в профессии, но для многих он так и остался Штирлицем. Примечательно, что когда актер сильно заболел и почувствовал близость смерти, он позвонил всем своим партнерам по сериалу, чтобы попрощаться. «Я хочу у всех своих близких друзей и тех, кого я люблю, попросить прощения, – сказал он, набрав номер Элеоноры Шашковой. – Если я тебя чем-то обидел, прости меня, пожалуйста». Актера не стало 4 декабря 2009 года, через 36 лет после выхода «Семнадцати мгновений весны».





Женщины в жизни Штирлица

Жену Штирлица, с которой он видится всего лишь один раз за всю картину, играет Элеонора Шашкова. Удивительно, но она стала знаменитой, отработав на съемочной площадке всего один день. Сцена, в которой она участвовала – встреча Штирлица с женой в ресторане – стала одной из самых запоминающихся в картине. Даже композитор Микаэл Таривердиев, увидев ее на монтаже, так растрогался, что решил сам исполнить мелодию, которая будет звучать за кадром.

Сама же актриса осталась собой недовольна. Увидев себя на экране, она в расстройстве сказала Лиозновой: «Чашку взяла не так, села не так, потом пошла: сгорбленная спина… Господи, какой ужас!». На что режиссер отрезала: «Иди», и на этом их общение прервалось на два года.







Русскую радистку Кэт сыграла в фильме Екатерина Градова. Сначала на эту роль хотели взять актрису Ирину Алферову. Но она была в отъезде, и ее кандидатура быстро отпала. Градова отлично справилась с ролью. Мало того, она, видимо, настолько прониклась материнством, которое изображала на сцене, что сама забеременела во время съемок. Помните диалог Штирлица с радисткой Кэт? «Как думаешь рожать, малыш?» – «Кажется, нового способа еще не изобрели». В кадре ее большого живота еще не видно, но на озвучку она приезжала уже с ним. Отцом ее ребенка был известный актер театра на Таганке Андрей Миронов, а дочку, которая у них родилась, они назвали Машей. Сегодня мы ее знаем, как актрису театра и кино Марию Миронову.

После премьеры фильма Миронов стал ревновать жену к толпам поклонников, которые регулярно приходили к их дому. «Мы так не договаривались, что ты будешь звездой! Две звезды в доме – это уже слишком!» – полушутя говорил он. Шутки шутками, но они все же развелись, и это событие Градова долго и мучительно переживала. А затем в ее жизни случилась болезнь, после которой она с головой ушла в религию. В 33 года она крестилась, и день, когда это произошло, она называет самым счастливым в жизни.

«Очеловеченные» немецкие генералы



Впервые со времен Великой Отечественной войны немецкий генералитет не был выставлен на экране как сборище необразованных и недалёких вояк. Многих из них Семёнов описал как людей умных, образованных и способных порой на добрые поступки. Многие известные актеры, узнав, что Лиознова начала съемки своей эпопеи о разведчике, были рады принять предложение сыграть в нем немецкого военного.

На роль Мюллера, начальника тайной полиции Третьего рейха было несколько кандидатур. Всеволод Санаев от роли наотрез отказался, заявив: «Я являюсь секретарем партийной организации «Мосфильма», поэтому фашиста играть не буду!». Мюллера сыграл Леонид Броневой. Как рассказывал Броневой, тот самый нервный тик, который актер демонстрирует в кадре, у него случался из-за того, что ему жал воротник. И когда Лиознова увидела это, она решила оставить его в кадре, чтобы показать внутреннее волнение героя в особо сложных местах. Год назад в одном из своих интервью Леонид Броневой цитировал целые куски текста «из Мюллера». Он признался, что был очень рад получить эту роль, потому что сразу понял, что она – самая интересная в фильме.







Рейхсляйтера Бормана, того самого человека, к которому обращается Штирлиц за помощью, чтобы сорвать переговоры, которые ведут Гиммлер и его люди за спиной у фюрера, сыграл известный бард Юрий Визбор. Правда, когда ему предложили роль в первый раз, он отказался. Причина: уж слишком, как ему показалось, большой разрыв между собственным образом мыслей и ментальностью его героя. Подумав, он все же решил попробовать. Экранный Борман, сыгранный Юрием Визбором, показан человеком осторожным и хитрым, взвешивающим каждый свой шаг. Чтобы создать мрачный лик фашистского бонзы, актеру вставили в нос тампоны, а объемы живота увеличивали поролоном. Но мягкий и нежный голос Визбора было ничем не скрыть, поэтому его озвучивает другой актер.

Гитлера отказывались играть почти все, кому предлагали эту роль. Леонид Броневой не стал его играть из-за протестов жены. Леонид Куравлев успешно прошел фотопробы, но начав репетировать, бросил: «Я этого антихриста не осилил. Моя природа взыграла и была против. Вероятно, типаж простачка образу диктатора не соответствовал – слишком добрые глаза». Гитлером стал немецкий актер Фриц Диц, который еще с эпопеи «Освобождение» навечно прописался в этой роли. А Куравлева утвердили на роль Айсмана. Чтобы сделать его более зловещим, Лиознова закрыла ему один глаз повязкой – как у пирата. И все равно когда он произносил: «Я не могу поверить в нечестность Штирлица», это звучало так мягко, будто говорил это не оберштурмбанфюрер СС, а Афоня.

Но больше всего зрители ненавидели Рольфа, немецкого следователя гестапо, которой мучил на глазах у радистки Кэт ее ребенка. Его сыграл актер Алексей Сафонов. Для актера годы после «Семнадцать мгновений весны» стали адом: зрители его ненавидели за то, что он «мучил ребенка», печать злодея прилипла на долгие годы, и какие-то заметные роли ему больше сыграть не удалось. Поэтому актер ушел за кадр, став мастером дубляжа и озвучания.