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В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)
11.08.2019 14:20 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
10 августа на площадке у здания сельисполкома развернулись праздничные гуляния.
Программа оказалась очень насыщенной: с конкурсами и песнями, чествованием лучших хлеборобов, водной феерией и показательными выступлениями. Об этом и многом другом — в субботнем номере «НК».
Фото Виктора ДУЛЕВИЧА.
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10 августа на площадке у здания сельисполкома развернулись праздничные гуляния. Программа оказалась очень насыщенной: с Сообщение В Пелище отпраздновали День...
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