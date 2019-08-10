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В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

11.08.2019 14:20 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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10 августа на площадке у здания сельисполкома развернулись праздничные гуляния.

Программа оказалась очень насыщенной: с конкурсами и песнями, чествованием лучших хлеборобов, водной феерией и показательными выступлениями. Об этом и многом другом — в субботнем номере «НК».

Фото Виктора ДУЛЕВИЧА.

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

 

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

В Пелище отпраздновали День агрогородка (фото)

Author: Редактор сайта

 
 
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10 августа на площадке у здания сельисполкома развернулись праздничные гуляния. Программа оказалась очень насыщенной: с Сообщение В Пелище отпраздновали День...
 
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