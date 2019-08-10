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Православная церковь в Высоком отметила свое 150-летие

11.08.2019 12:00 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Золотые купола на фоне затянутого облаками вечернего неба. Танцующие на ступенях к храму, ставших сценической площадкой, то ли птицы, то ли ангелы. И множество людей на площади – нарядных, оживленных, со светлыми и радостными лицами. 2 августа церковь Воздвижения Креста Господня в Высоком отметила свое 150-летие, и это событие вылилось в большой праздник для верующих и всех жителей города.

Когда столько людей приходит к стенам храма, чтобы засвидетельствовать ему свою любовь, – это много значит. А высоковчане свой храм по-настоящему любят. Это чувствуется в их взглядах, читается в их лицах и слышится в их обращениях к отцу Анатолию, который служит в этой церкви настоятелем с 2003 года. А еще это видно по детям, от которых зависит будущее церкви. На этом празднике не было развлекательных аттракционов, сладкой ваты и прочих привычных атрибутов, но детей пришло много. Кто-то из них посещает Воскресную школу при храме, кто-то занимается в студии «Радость моя», а кого-то родители просто взяли с собой, и дети приняли этот праздник всеми своими маленькими сердечками. И когда в ответ на обращение отца Анатолия: «В эти праздничные дни хочется сказать ликующее: Христос Воскресе!» площадь радостно откликнулась: «Воистину Вокресе Христос!», в людское многоголосие естественно и органично вплелись и детские голоса…

Да и можно ли не любить храм, под сводами которого молитва не прерывалась на протяжении всех 150 лет и который стараниями отца Анатолия и матушки Елены стал для горожан настоящим центром духовности? Действующий при храме духовно-просветительский центр «Град Высокое» объединяет сестричество в честь Воздвижения Креста Господня, мужское братство в честь великомученика и целителя Пантелеимона, молодежное братство в честь пророка Илии, музыкальную студию «Радость моя» и Воскресную школу для детей и взрослых. Не остаются без внимания пожилые одинокие люди, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями, зависимые и созависимые – то есть все те, кому так важна и нужна наша поддержка. При городской больнице действует комната-часовня. А как полюбились жителям Высокого устраиваемые при храме ежегодные благотворительные проекты («Сладкий рождественский город», «Старость в радость», «Трапеза любви», Рождественские и Пасхальные представления) – яркие, красочные, несущие свет Любви и Добра!

На праздник храма прибыло много гостей. Из разных уголков страны съехались уже ставшие взрослыми дети, занимавшиеся когда-то в студии «Радость моя». Из соседней Польши приехал Александр Селицкий, бурмистр города Клещеле, с которым у Высокого давние культурные связи, и привез с собой хор тамошнего православного братства, исполнивший духовные песни. Из Бреста приехала яркая скрипачка Неринге Бачюлюнайте, а из Каменца – начальник отдела культуры и по совместительству – талантливый саксофонист Николай Громик. И те, кто слышал их выступления, согласятся: скрипка и саксофон на ступенях храма звучат совсем по-другому, чем со сцены в Доме культуры… И уж поистине украшением праздника стало выступление хора духовенства Брестской епархии, объединившего в себе ее лучшие голоса. К слову, в этом хоре поет и отец Анатолий, который (откроем маленький секрет) когда-то закончил музыкальный колледж…

Было сказано много добрых, идущих от самого сердца слов. Были выступления местных коллективов, которых горожане встречали горячими аплодисментами. Пели дети из вокальной студии «Радость моя», которой в эти дни как раз исполнилось 10 лет, и это было очень красиво. А еще вспоминали тех, кто в разные годы трудился на благо церкви и прихода и навсегда оставил здесь частичку своего сердца…

…На город уже опустилась темнота, когда завершающим аккордом праздничного концерта прозвучал своего рода гимн Православия: «Вера вечна, вера славна/ Наша вера православна…» Его пели дети из студии «Радость моя», представители духовенства, гости праздника. И когда зазвучали первые аккорды, сидевшие на скамейках на площади люди поднялись и стали подпевать. И это было трогательно до слез. А потом в ночном небе над куполами 150-летнего храма расцвели диковинные цветы фейерверков…

А закончилась эта особенная для прихожан неделя праздничной литургией, которая прошла 9 августа при участии Высокопреосвященнейшего Иоанна, Архиепископа Брестского и Кобринского.

И вот на этом праздник закончился. Но подаренные им свет и тепло в душе останутся навсегда…

Елена ТРИБУЛЕВА.
Фото Виталия ДУЛЕВИЧА.

Больше фото – здесь.

Православная церковь в Высоком отметила свое 150-летие

Author: Редактор сайта

 
Теги: Брест
 
 
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Золотые купола на фоне затянутого облаками вечернего неба. Танцующие на ступенях к храму, ставших сценической Сообщение Православная церковь в Высоком отметила...
 
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