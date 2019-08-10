Любимое дело человека во имя Аллаха. Мусульмане празднуют Курбан-Байрам

Источник материала: Ивьевский край

Вместе со всем исламским миром ивьевские мусульмане отмечают праздник окончания хаджа, который в этом году пришелся на 11 августа. Он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения Ибрахима, считающегося в исламе пророком.

Арабское название праздника Ид аль-Адха, переводится как «праздник жертвы». В русском языке закрепилось название курбан-байрам (первое упоминание у Афанасия Никитина — курбанть-багрямъ). Первая часть этого названия «курбан» происходит от тюркского «жертва», по арабски — «забих», вторая часть — тюркское слово «байрам» (праздник). Так он называется в разных языках, прежде всего в самих тюркских.

Праздник жертвоприношения Курбан Байрам (Ид аль-Адха) является частью мусульманского обряда паломничества в Мекку. Отмечается праздник в долине Мина вблизи Мекки в 10-й день 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-хиджа и длится 2-3 дня.

Согласно Корану, ангел Джабраил явился к Ибрахиму во сне и передал ему повеление от Аллаха принести в жертву сына. В Коране имя сына не названо, однако в предании почти всегда называется старший сын Исмаил. Ибрахим отправился в долину Мина к тому месту, где ныне стоит Мекка, и начал приготовления. Его сын, знавший об этом, не сопротивлялся, но плакал и молился, так как был послушен отцу и Аллаху. Однако это оказалось испытанием от Аллаха, и, когда жертва была почти принесена, Аллах сделал так, чтобы нож не смог резать. Жертва сына была заменена бараном, а Ибрахиму было даровано благополучное рождение второго сына — Исхака.

Праздник жертвоприношения является кульминацией хаджа в Мекку. Накануне паломники восходят на гору Арафат, а в день Жертвоприношения совершают символическое кидание камнями и таваф (семикратный обход вокруг Каабы (священная мечеть в Мекке)).

Мухаммед призывал мусульман к совершению жертвоприношения. Аиша передала слова Мухаммеда: «Более любимое дело человека для Аллаха в день жертвоприношения — это принесение жертвы. В день Суда жертвенное животное будет на чаше добрых дел со своими рогами, шерстью и копытами. Кровь, пролитая в этот день, достигает своего места пред Аллахом, прежде чем она достигнет земли. Так очищайте ею ваши души».

Жертвой может быть баран, верблюд или корова. Жертве должно быть не менее полугода, она должна быть здорова и не иметь никаких недостатков. Праздновать день жертвоприношения, даже если это не происходит в Мекке, начинают рано утром.

В Ивье намаз начался в 8 утра. Обе половины мечети были переполнены. Кроме ивьевчан, как и всегда, было много гостей со всей Беларуси, мусульмане которой время от времени желают помолиться в старейшей мечети Беларуси, которая никогда не закрывалась (даже в годы Великой Отечественной войны). Она была единственной действующей мечетью Беларуси в советское время. А Ивье стало неофициальной столицей мусульман Беларуси.

Имам мечети Адам Сулейманович Радецкий в своей проповеди рассказал в очередной раз своим единоверцам о значении праздника жертвоприношения, о его истории и традиции, поздравил всех с этим торжественным событием, пожелал мира и крепости веры, здоровья и благополучия в семьях.

К поздравлениям имама присоединился председатель Ивьевского районного исполнительного комитета Александр Иванович Булак, который от имени райисполкома поздравил мусульман с праздником, пожелал им здоровья и благополучия, отметил их большой вклад в жизнь региона, их трудолюбие и крепость веры. Руководитель района вручил Адаму Радецкому Приветственный адрес и памятный подарок.

Пришел поздравить мусульман и ксендз-настоятель костела святых апостолов Петра и Павла Ян Гавецкий, который также вручил свои подарки.

Имам поблагодарил гостей от имени всей татарской общины и, как и принято у гостеприимных мусульман, угостил их праздничными пирогами.

Служба закончилась, и все вышли на благоустроенную территорию вокруг мечети, где уже ожидали жертвоприношения три красавца-барана. Над жертвами была произнесена краткая молитва: «Бисмиллах, Аллах Акбар», то есть, «Во имя Аллаха, Аллах велик!» Прежде чем барана зарезать, его постарались обязательно положить на землю головой на восток.

В день жертвоприношения принято ходить в гости и поздравлять друг друга с праздником.

Среди молящихся была большая группа приверженцев ислама из Иерусалима. Одна из них, белоруска Нина, рассказала нам, что они вместе с мужьями приехали в Беларусь как туристы, приехали отдохнуть, посмотреть страну. И, естественно, в день такого праздника решили посетить мечеть. Выбор пал на Ивье, потому что они знали историю этой старейшей мусульманской святыни. Нина подчеркнула, что любой мусульманин, приезжающий в Беларусь, желает, наверное, посетить это место. Они рады, что сделали это.

Поздравляем мусульман - ивьевчан. Мир вашему дому, благословение свыше, здоровья, телесных и душевных сил, крепости веры.





































































































В. ГУЛИДОВА.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.