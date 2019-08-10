







tut.by . Экономический суд Брестской области завершил процедуру санации республиканского предприятия «Березатара». Срок ликвидационного производства установлен до 31 июля 2020 года. Информацию об этом сообщили в суде, сообщает





В 1989 году по заказу Госагропрома СССР было принято решение о строительстве в Березе завода потребительской и транспортной тары. Он проектировался и строился как крупный производственный комплекс по выпуску различных видов упаковки и продукции для промышленных предприятий. В 1997 году на предприятии было установлено оборудование, и начался выпуск металлических крышек для стеклянных банок.





В 2001 году переименовано в госпредприятие «Березатара». Потом было запущено производство крышек для укупорки детского питания в стеклянных банках и лакирование и литографирование жести.





Однако на «Березатаре» оставались недостроенные свободные площади. В 2008 году Александр Лукашенко одобрил реализацию проекта по созданию упаковки для жидких пищевых продуктов типа «тетрапак». В Беларуси такая упаковка не выпускается, и новое производство идеально вписалось в программу импортозамещения. Поставщиком оборудования выступила итальянская компания «Агротехника». Его стоимость составила 21,2 млн евро. Общие инвестиционные затраты в проект были на порядок больше, финансировались за счет кредита Белагропромбанка.





В 2011 году новое производство наладили. Планировалось выпускать 500 млн упаковок в год. Но загрузка мощностей составляла менее 1%. Контролеры связывали это с недостаточной проработкой целого ряда проблемных вопросов. Один из них — отсутствие необходимой сырьевой базы (на тот момент заводы в Гомельской области по выпуску картона из беленой сульфатной целлюлозы только начинали строить). Учитывая, что импортная составляющая в белоруской упаковке доходила до 95% с соответствующим перекосом цен, эта упаковка просто не находила сбыта, писал «Вечерний Брест». «Березатара» не смогла конкурировать с зарубежными поставщиками.









В итоге возникли проблемы с возвратом кредитных ресурсов. Процедура санации в отношении «Березатара» была запущена в сентябре 2016 года и неоднократно продлевалась. Власти надеялись найти решение вопроса. В частности, надеялись на приход нового инвестора.





В итоге недавно Экономический суд Брестской области запустил процедуру ликвидационного производства «Березатара» до 31 июля 2020 года.





«Это новое предприятие, которое не проработало ни одного дня. Заявление в суд о его экономической несостоятельности (банкротстве) было подано собственником — Минсельхозпродом. Мы пытались его санировать, но, к сожалению, безуспешно», — констатировал председатель Экономического суда Брестской области Сергей Кулак (цитата по 1reg.by).





Суд установил, что стоимость активов должника составляет 44 млн рублей, общая сумма требований кредиторов — 25 млн рублей. Продавать предприятие планируется единым комплексом.



