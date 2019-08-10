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Туристов просят не рассказывать о поездке в Барселону

11.08.2019 14:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В столице Каталонии запустили оригинальную кампанию против массового туризма. Гостей города просят молчать о том, что они побывали в Барселоне.

ТУРИСТЫ КАК СОУЧАСТНИКИ

Жители Барселоны просят туристов стать «соучастниками» движения против «массовой туристификации» каталонской столицы.

Путешественников, которые приезжают в город и посещают его основные достопримечательности, просят не рассказывать о своих впечатлениях своим знакомым и друзьям, и тем более, не делиться фотографиями и другим «свидетельствами» пребывания в Барселоне в социальных сетях. 

По мнению активистов Федерации ассоциаций жителей города (FAVB), подобное «молчание» и отсутствие «сарафанного радио» помогут городу остановить туристический поток.

Как пояснила президент FAVB Ана Менендес, запущенная кампания позиционируется как «дружелюбная по отношению к туристу», потому что «она не обвиняет туристов, а  заставляет их осознать, что они являются частью проблемы».

Из-за увеличения количества туристов стоимость жилья в городе и нагрузка на инфраструктуру постоянно растет. Барселона занимает 12 место среди самых посещаемых городов мира. В 2018 году город посетили почти 16 млн туристов (+5,6% к 2017 году), которые совершили около 30 млн ночевок.


СОКРОВИЩЕ, КОТОРОЕ НАДО СПРЯТАТЬ

Чтобы убедить туристов «молчать» о визите в Барселону, активисты FAVB организовали на минувшей неделе около собора Святого Семейства раздачу листовки с лозунгом «Барселона – это сокровище, спрячь его!».

По словам главы FAVB, так туристы узнают, что самый простой способ помочь Барселоне – просто не рассказывать о том, «какие сокровища они нашли в этом городе», чтобы «город не умер от успеха, который уже состоялся», – сказал Менендес.

В ближайшие недели FAVB планирует распространить кампанию на другие знаковые объекты в Барселоне, например, агитировать туристов на рынке Бокерия.
 
 
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В столице Каталонии запустили оригинальную кампанию против массового туризма. Гостей города просят молчать о том, что они побывали в Барселоне.
 
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