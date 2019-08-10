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Туристов просят не рассказывать о поездке в Барселону
Источник материала: Партизан
В столице Каталонии запустили оригинальную кампанию против массового туризма. Гостей города просят молчать о том, что они побывали в Барселоне.
ТУРИСТЫ КАК СОУЧАСТНИКИ
Жители Барселоны просят туристов стать «соучастниками» движения против «массовой туристификации» каталонской столицы.
Путешественников, которые приезжают в город и посещают его основные достопримечательности, просят не рассказывать о своих впечатлениях своим знакомым и друзьям, и тем более, не делиться фотографиями и другим «свидетельствами» пребывания в Барселоне в социальных сетях.
По мнению активистов Федерации ассоциаций жителей города (FAVB), подобное «молчание» и отсутствие «сарафанного радио» помогут городу остановить туристический поток.
Как пояснила президент FAVB Ана Менендес, запущенная кампания позиционируется как «дружелюбная по отношению к туристу», потому что «она не обвиняет туристов, а заставляет их осознать, что они являются частью проблемы».
Из-за увеличения количества туристов стоимость жилья в городе и нагрузка на инфраструктуру постоянно растет. Барселона занимает 12 место среди самых посещаемых городов мира. В 2018 году город посетили почти 16 млн туристов (+5,6% к 2017 году), которые совершили около 30 млн ночевок.
СОКРОВИЩЕ, КОТОРОЕ НАДО СПРЯТАТЬ
Чтобы убедить туристов «молчать» о визите в Барселону, активисты FAVB организовали на минувшей неделе около собора Святого Семейства раздачу листовки с лозунгом «Барселона – это сокровище, спрячь его!».
По словам главы FAVB, так туристы узнают, что самый простой способ помочь Барселоне – просто не рассказывать о том, «какие сокровища они нашли в этом городе», чтобы «город не умер от успеха, который уже состоялся», – сказал Менендес.
В ближайшие недели FAVB планирует распространить кампанию на другие знаковые объекты в Барселоне, например, агитировать туристов на рынке Бокерия.
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В столице Каталонии запустили оригинальную кампанию против массового туризма. Гостей города просят молчать о том, что они побывали в Барселоне.
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