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Фотофакт: Бело-красно-белый флаг на массовой акции протеста в Москве

11.08.2019 14:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Молодой человек пришел на митинг за свободные выборы с национальным символом Беларуси.

Телеканал «Белсат» опубликовал фото с неизвестным молодым активистом, который пришел на вчера на акцию за свободные выборы в Москве с бело-красно-белым флагом, национальным символом Беларуси.


Напомним, что в митинге, который стал самым массовым за последние годы в РФ, приняли участие от 50 до 60 тысяч человек.
 
 
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Молодой человек пришел на митинг за свободные выборы с национальным символом Беларуси.
 
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