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Фотофакт: Бело-красно-белый флаг на массовой акции протеста в Москве
Источник материала: Партизан
Молодой человек пришел на митинг за свободные выборы с национальным символом Беларуси.
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Напомним, что в митинге, который стал самым массовым за последние годы в РФ, приняли участие от 50 до 60 тысяч человек.
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Молодой человек пришел на митинг за свободные выборы с национальным символом Беларуси.
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